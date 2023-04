Raphinha, una puerta entreabierta y condicionada

En el Barça están contentos con el brasileño, pero estudiarían una oferta en torno a 80 millones de euros

Raphael Dias Belloli, ‘Raphinha’, es feliz en Barcelona. Ha caído de pie en el vestuario, se está adaptando bien y está encantado con la ciudad. El club está contento con su rendimiento. Sin embargo, el Barcelona es consciente de que necesita multiplicar ingresos, rebajar masa salarial y solventar su “fair play” financiero. Fichar agentes libres para no pagar traspaso y sobre todo, vender realmente bien para recaudar. Y ahí es donde entra en juego la carta de Raphinha. El brasileño, como otros jugadores del primer equipo, no es intransferible. Según ha podido saber GOAL, si llega una buena oferta por Raphinha, el Barça estará dispuesto a escucharla y estudiarla. No hacerlo, con la dificultades financieras que atraviesa el club, sería un ejercicio de irresponsabilidad. Desde el Barça insisten en que están satisfechos con el brasileño y que sólo se plantearían su salida si llegase una oferta en condiciones muy favorables para el club.

Cabe recordar, como ya avanzó GOAL, que el pasado verano, el Barça abonó al Leeds United la cantidad de 58 millones fijos más otros 7 en bonus (4 de fácil cumplimiento y los otros 3, difíciles de cobrar para los ingleses) en concepto de traspaso. El club azulgrana le firmó un contrato por cinco temporadas, con un salario de 6 millones netos al año (12 brutos), que resultarían un montante final de 60 “kilos” si cumple íntegramente su contrato en Barcelona. Es decir, que el coste anual de Raphinha, le supone al Barça unos 23 millones (11.6 millones anuales de traspaso más otros 12 brutos de salario).

Es decir, que a partir del próximo 1 de julio, Raphinha tendría todavía cuatro años de contrato con el Barça, que todavía tendría 46 millones pendientes de amortización del fichaje, más allá de la ficha del futbolista. De ahí que el Barça sólo estudie una posible salida del brasileño si llega una oferta que supere los 80 millones de euros. Con ese dinero, obtendría una plusvalía por su traspaso.



En un mercado en clara recesión, menos en la Premier, sólo los ingleses podrían afrontar una operación de este calado. Rapinha tiene un excelente cartel en la Premier League, dejó huella en el Leeds y la vía inglesa es una alternativa real. De hecho, ya se le está vinculando al Chelsea, que el pasado verano tenía apalabrado su fichaje. A última hora, el millonario Todd Boehly vio cómo el jugador desechaba la oferta de los “blues” y firmaba por el equipo catalán. Eso no se ha olvidado en Londres, donde el jugador sigue gustando. Faltan tres meses para que acabe el curso y el verano será largo. En el Barça mantienen la calma y repiten el mensaje, en privado y en público. Están contentos con Raphinha y no contemplan su venta. Eso sí, se trata de una decisión condicionada. Si este verano llega una oferta, en torno a 80 millones de euros, la puerta, que ahora está entornada, se abrirá.