Rami: "Creo que lo de Mbappé y el Real Madrid está hecho"

El ex del Sevilla habló para RMC Sport y dio su opinión sobre el futuro del delantero del PSG, el deseado por el equipo blanco.

La renovación de Kylian Mbappé se encuentra en punto muerto. Tanto el futbolista como el tendrían posiciones muy alejadas tras los primeros contactos para su ampliación de contrato y los rumores sobre su fichaje por el han vuelto a aparecer con fuerza.

La semana pasada, fue su anterior entrenador en París, Unai Emery, quien aseguró que el delantero se planteaba marcharse a la capital de , ahora es Adil Rami quien afirma que el atacante lo tiene “hecho” con el cuadro blanco para engrosar las filas del 13 veces campeón de Europa.

Rami se sincera sobre el futuro de Mbappé

"¿Mbappé al Real Madrid? Creo que está hecho porque no avanzan las negociaciones por su renovación. Tengo la impresión de que le molesta hablar sobre la ampliación de su contrato. Y desde el momento en el que algo le molesta, no quiere saber nada más de ello", expresó el ex del en declaraciones a RMC Sport.