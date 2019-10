Rakitic estalla: "Necesito jugar"

El centrocampista del Barcelona, que ha visto reducida su aportación de forma exponencial, se queja de su situación en la prensa de su país.

Ivan Rakitic vive su peor momento desde que llegó al el verano de 2014. En su sexta temporada en azulgrana el croata ha pasado de ser el jugador más utilizado por Ernesto Valverde a ser testimonial y en unas declaraciones que reocge el diario de su país 24sata el propio jugador admite que el mismísimo Cristiano Ronaldo llegó a llamarle para convencerle de que se marchara con él a la pero que los 50 millones que pedía el Barcelona impidieron la operación. El centrocampista explica que "me quedan dos años de contrato y no hay mejor sitio para estar, es el mejor club del mundo pero necesito jugar y no disfrutar de paseos por la ciudad y la playa".

Rakitic también admite que llegó a reunirse tanto con el presidente, Josep Maria Bartomeu, como con el capitán, Leo Messi. "La verdad es que hablé con gente del club y todos sabían que tenía opciones, no era ningún secreto" reveló para comentar que "le deseo lo mejor al Barcelona pero quiero pelear para que el equipo vea que estoy preparado para salir cuando me necesite". En esta línea, el croata quiso "agradecer el cariño de la afición" pero admitió que "si nada cambia tendremos que sentarnos de nuevo con el club para hablar".

El centrocampista, que no acudirá a la cita con su selección en esta fecha FIFA, explicó que "nadie tiene más amor por que yo, dejé , el país que me lo dio todo porque mi corazón late por Croacia, mi amor es máximo, pensé que lo mejor para mí y para el equipo era aclarar mi mente y prepararme al cient por cien" tras un verano en el que ha sido protagonista de muchísimos rumores en todo momento.