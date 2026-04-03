Rakitić: El dominio del Real Madrid en Europa tiene una explicación clara

El exjugador del Barcelona, el croata Ivan Rakitić, considera que el dominio del Real Madrid en la Liga de Campeones «no es algo imposible de explicar», y opina que el buen trabajo que realiza el club blanco es la razón principal de estos resultados.

Rakitić añadió, en declaraciones a la prensa: «Está muy claro... Cuando haces las cosas bien, dan sus frutos, y el Real Madrid está haciendo muchas cosas de manera excelente».

Y continuó: «Entiendo que haya opiniones divergentes sobre Arbeloa, el Real Madrid, la forma de jugar y todo lo demás... pero los resultados están ahí, y eso no es casualidad».

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Y añadió: «No hay ningún jugador que fiche por el Real Madrid y tenga nada asegurado de antemano... Cuando haces las cosas bien, el fútbol te recompensa, y cuando no, no te recompensa».

Rakitić continuó: «Ya dije tras el partido contra el City que hay que tener cuidado con el Real Madrid... Para mí, el Real Madrid era y sigue siendo el claro favorito frente al City... Si miramos a los demás equipos, puede parecer que el City es más fuerte, pero el Real Madrid siempre ha sido el principal favorito, ya que cuenta con una gran trayectoria en la Liga de Campeones».

El Real Madrid se prepara actualmente para enfrentarse al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la competición continental, mientras que el Barcelona se medirá a su compatriota, el Atlético de Madrid.