Rafa Márquez estuvo cerca de fichar por el Real Madrid

El central mexicano aceptó que dos años antes de concretar su transferencia con el Barcelona, pudo fichar con el Madrid de los 'Galácticos'.

Rafael Márquez pudo vivir una realidad completamente distinta en su carrera futbolística. Y es que dos años antes de fichar por el , el zaguero mexicano estuvo a punto de ser contratado por el .



En entrevista para el programa 'Tiempo Extra', el 'Kaiser' mexicano aceptó que el Real Madrid de los 'Galácticos' estuvo a punto de ser su destino cuando militaba en el Mónaco de la Primera División de .



"Se me pasó por la cabeza fichar por el Real Madrid. Hubo rumores durante varias ocasiones. Dos años antes de fichar por el Barcelona fue algo más fuerte pero al final se vinieron abajo las negociaciones. Fue en la era de los 'Galácticos', cuando empezaron a contratar figuras a nivel mundial. Después llegó el Barça. Puse algo de mi parte para que se hiciera la transferencia", recalcó.



Fue con el cuadro blaugrana donde Márquez terminó por darse a conocer al mundo en aquel equipo que dirigía Frank Rijkaard y que era comandado por Ronaldinho. Un equipo que a su h¡gusto, rompió la hegemonía que pesaba a favor del Real Madrid: "Me sentí orgulloso de la etapa que viví en el Barcelona porque fue el resurgimiento del club azulgrana. El Barça vivía ante a la sombra del Real Madrid. Hicimos un buen grupo y pudimos cambiar esa dinámica", indicó.



Rafael Márquez añadió que este Barcelona aún puede ganar dos o tres , siempre, con Lionel Messi como estandarte: "Este Barcelona tiene para mucho tiempo. Tiene una gran base y una gran escuela. Su estilo de juego durará mucho tiempo. Mientras esté Messi de por medio el Barça puede ganar tres o cuatro Champions más. El Barcelona tiene que aprovechar las circunstancias de ahora para alcanzar en número de Liga de Campeones al Real Madrid", comentó el ex blaugrana.



El zamorano no reparó en elogios para Lionel Messi, señalando lo orgulloso y afortunado que fue al ver crecer al crack argentino: "Fui un afortunado poder ver crecer a Leo Messi. Le dimos el apoyo y le dimos algunos consejos y hoy en día es el mejor del mundo. Tenía unas grandes cualidades y desde muy pequeño las demostraba. Cuando subía a entrenar con el primer equipo todos nos quedábamos asombrados", argumentó.

Finalmente, Márquez se dio tiempo para hablar de la selección mexicana. El ex capitán del Tri señaló que no hay de qué preocuparse en el camino rumbo a , y que el equipo azteca poco a poco va cambiando su pensamiento y filosofía.



"Está cambiando poco a poco su mentalidad. Tiene llegada, control del partido... a solo le falta concretar. Aún hay margen para poder rectificar y poder estar en Brasil 2014. Creo que el equipo mexicano aún tiene muchas posibilidades para clasificarse. No hay que alarmarse todavía", culminó.