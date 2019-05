Márquez da paso al costado en Atlas ante llegada de Orlegi

El otrora central sumaba poco menos de un año en su puesto como directivo y estaba en la cuerda floja.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

La etapa de Rafael Márquez en el ha llegado a su fin. Con la llegada de Grupo Orlegi a Guadalajara, el excapitán decidió no continuar dentro de la institución.

Márquez Álvarez, que se desempeñaba como presidente deportivo previo a la venta del club por parte de Grupo Salinas, ha optado por continuar con su preparación fuera del país para próximos proyectos.

"Ante esta nueva historia que está por escribirse en esa institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en estos momentos son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y qué tanto me ha dado.

"No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo", explicó el cinco veces mundialista con la Selección mexicana.

En su etapa como directivo, luego de cinco torneos desde su llegada para el Clausura 2016 realizó la contratación de Ángel Guillermo Hoyos y Leandro Cufré como entrenadores.

Como refuerzos gestionó las incorporaciones de Nicolás Pareja, Jorge Segura, Anderson Santamaría, Ulises Torres, Irving Zurita, Osvaldo Martínez, Hernán Darío Burbano, Jesús Isijara, Cristian Calix, Facundo Barceló y Esteban Carvajal.

En tanto, Alejandro Irarragorri estará al frente del Consejo de Administración y José Riestra del área de fútbol del Grupo Orlegi Sports.