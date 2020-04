¿Quiénes son los mejores amigos de Messi en el fútbol?

Las grandes amistades del argentino a lo largo de su carrera.

Amigos son los amigos. Y Lionel Messi tiene varios. Más de 15 años en la élite del fútbol mundial le regalaron al rosarino vínculos inseperables, dentro y fuera del campo de juego. Tanto en el Barcelona como en la Selección argentina.

En ese sentido, Goal repasa las grandes amistades que hizo el '10' a lo largo de su carrera, tanto en su club como en el equipo nacional.

LUIS SUÁREZ

Socios en la cancha, amigos en la vida. Una de las grandes amistades que Leo forjó en los últimos años es la que tiene con Luis Suárez. Al poco tiempo de llegar al equipo culé a mediados del 2014, el uruguayo adquirió una casa casi colindante con la la Pulga, en la población catalana de Casteldefels, a poco más de 20 kilómetros de . En una de esas tardes en familia en su nueva vivienda, Antonela, mujer de Messi, se acercó a la casa del charrúa con su hijo Thiago, pero no iba Leo para sorpresa del uruguayo. "¿Y Leo?", preguntó Suárez. "Está en casa. Ya sabés que no le gusta salir”, contestó Antonela. Inmediatamente, Suárez agarró el celular y llamó al argentino para asegurarle que no pasaría nada, que no habría ningún tipo de agobio por parte de los seguidores y que ambos podrían disfrutar de sus familias. Messi accedió y, efectivamente, no ocurrió nada con la gente de la urbanización y desde entonces es habitual verlos juntos disfrutando de su tiempo libre. Es más, en varias ocasiones han vacacionado las dos familias juntas.

CESC FÁBREGAS

Uno de los mejores amigos de Messi en el fútbol. Además, uno con los que más compartió. Cesc y la Pulga fueron los corazones de la categoría 87 de Barcelona junto a Gerard Piqué. Inseparables, suelen pasar las vacaciones juntos. El actual mediocampista del Monaco se conoció con Leo a los 13 años, cuando el argentino aterrizó en la Masía, y así recordó, en declaraciones a TyC Sports, su primer entrenamiento juntos: "Era un chico muy tímido, muy muy pequeñito, delgadito e intentamos darle bola para que él se abriera y se sintiera cómodo con nosotros. "Me acuerdo de una historia que se me quedó en la cabeza: me tocó defenderlo y... que se te va a ir hacia izquierda, pero se va igual y me la hace y yo me caigo al suelo. Fue el primer instante en el que yo vi que había venido un jugadorazo, que era muy pequeño y obviamente en ese momento no te esperas que vaya a ser lo que ha sido y lo que es pero que realmente había venido un gran jugador al Barça".

JOSÉ MANUEL PINTO

Pese a que es doce años mayor que Leo, Pinto se transformó en uno de sus grandes amigos desde su llegada al club culé en 2008. "Para mí él es el número 1 y tiene unos valores espectaculares. Creo que nos hicimos amigos porque priorizamos las mismas cosas. Para los dos la familia y el afecto en general no se descuidan por nada del mundo", contó el exarquero, hoy devenido en productor musical, en declaraciones a Clarín, y relató cómo se conoció con la Pulga: "Siempre que he jugado al fútbol he conectado mucho con los sudamericanos que estaban en mis equipos. A tal punto que llevo tomando mate, tranquilamente, desde hace 17 años. Mi amigo el Negro Cáceres y Gustavo López me han enseñado cómo cebar, soy casi un experto. Cuando llegué al Barcelona conocí a Gabriel Milito y tuvimos buena onda de entrada. Un día lo veo a Leo en un rinconcito, porque estaba lesionado. Me acerco y le digo “¿Puedo tomar uno?”. “Un andaluz tomando mate, no me lo puedo creer”, me contestó. Le cebé uno y quedó sorprendido por mi técnica. Fue ahí, entonces, en la banda del mate, que armábamos con Gaby, Leo y Masche (Javier Mascherano), que empecé a forjar una amistad con él, a pesar de la diferencia de años".

DANI ALVES

Desde su llegada al club catalán en 2008, y hasta su salida en 2016, Daniel Alves se transformó en uno de los principales compinches de Messi, tanto dentro como fuera de la cancha. "En el vestuario del Barça todos nos llevamos bien, pero siempre estuve más cerca de Dani, ya que cuando llegó al Barça dividimos el lado derecho del campo juntos. Hemos pasado mucho tiempo juntos y el día a día nos ha llevado a tener una gran amistad. Eso también ayuda mucho en los partidos. Intentamos tener una vida social más allá de los entrenamientos y los partidos. Cuando podemos estamos juntos con Dani, pero todos tenemos nuestras propias vidas. Necesitamos tiempo para estar con la familia. Hay obligaciones y muchos tenemos hijos que llevar a la escuela o acostar temprano. Los niños requieren tiempo", contó en 2015 el rosarino, en declaraciones a la revista Four Four Two. Por su parte, el brasileño contó un tiempo después en Mundo Leo: "Nos hemos encontrado y hubo una conexión, y desde entonces tenemos una relación super buena. Me considero uno de sus allegados, je. No me gusta invadir el espacio de los demás, sobre todo con personas muy adoradas por todo el mundo. Me gusta molestar lo mínimo posible. Las relaciones forzadas no tienen ningún sentido, entonces somos muy espontáneos en nuestra relación de amistad, que espero dure mucho tiempo". No obstante, los amigos no siempre están de acuerdo: en la 2019, luego de la eliminación argentina a manos del local, , Messi aseguró que el torneo estaba "armado" para que lo ganara el dueño de casa y Alves reaccionó: "Los amigos no siempre tienen la razón. Eso es lo que dije. Él puede estar en un momento caliente, habiendo dicho eso. Pero no puedo estar de acuerdo con él. Hay una falta de respeto por una institución, el equipo brasileño. Falta de respeto con una serie de profesionales que han renunciado a muchas cosas por el sueño de un título. No es porque sea mi amigo que no voy a seguir la línea. Creo que él no tiene razón, y no voy a estar de acuerdo".

JAVIER MASCHERANO

Más de 13 años jugando juntos en la Selección argentina, y algunos menos en el Barcelona, la relación entre Mascherano y Messi es una de las más emblemáticas de la última década de la Albiceleste. Se conocieron en noviembre del 2005, en , en una gira del equipo que dirigía Pekerman y que se preparaba para el Mundial 2006: perdió 3-2 un amistoso ante , pero ni Masche ni Leo jugaron; el primero por lesión y el otro porque estaba suspendido tras ser expulsado en su debut contra Hungría. No obstante, su amistad nació cinco años después. "Como amigo, lo conocí de verdad cuando llegó a Barcelona. Desde ese momento, nos vimos todos los días y compartimos muchas cosas. Algunas buenas y otras malas. Siempre las vivimos juntos", confesó la Pulga en 2015 respecto a su relación con el Jefecito, quien en una oportunidad destacó: "En el fútbol no tengo demasiados amigos, pero Leo es uno de ellos, como ‘El Pocho’ Lavezzi, ‘El Gringo’ Heinze y varios más".

GERARD PIQUÉ

Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 16 Dic, 2017 a las 11:53 PST

Al igual que a Cesc, Leo conoce a Piqué desde los 13 años, cuando el rosarino se incorporó a la categoría 87 de la Masía. Pese a que se fue en 2004 al antes de poder debutar en el conjunto culé, el defensor español regresó en 2008 y se transformó rápidamente en referente del equipo de Guardiola y en uno de los grandes amigos de Messi dentro del plantel. "Algunas personas creen que cuando hablamos de él y decimos, 'lo vimos desde el primer día y tenía un talento especial', lo estamos inventando. Y realmente fue todo como lo decimos. Nuestro entrenador Rodolfo Borrell, que ahora está con Pep en , casi nos rogó para que no lo lastimáramos en el entrenamiento. ¡Pero no podíamos lastimarlo porque no lo alcanzábamos! Aunque quisiéramos hacerlo era imposible. Y todavía pasa en estos días, es el mejor jugador del mundo y nadie se le puede acercar. Es como de las caricaturas, lo ves que te está desafiando, te encara y todavía con eso no le vas a quitar la pelota. Anota desde cualquier posición, desde cualquier ángulo, izquierdo, derecho, de cabeza, en el interior o como exterior, le puedo hablar por horas y él no me da alguna negatividad. Es un tipo grandioso y sobre todas las cosas, una muy buena persona. Estoy muy orgulloso de ser su amigo", señaló el zaguero, en declaraciones a Sports Mail.

SERGIO AGÜERO

Messi y Agüero tienen una amistad que arrancó hace muchos años. Nunca jugaron juntos más que en la Selección y es sabido que uno y otro pidieron a sus clubes que contrataran a su amigo, pero nunca se dio. Se conocieron en la Selección juvenil. El Kun, que ya era una figura en Independiente, no lo reconoció el primer día que se vieron. La Pulga era famoso en por lo que hacía en las inferiores de Barcelona, pero desconocido en la Argentina. Tardaron muy poco en entrar en confianza, tanto adentro como afuera de la cancha. Juntos ganaron el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada de Beijing 2008. "Yo no sabía quién era. Estábamos comiendo en el predio de Ezeiza. Él estaba a mi derecha y hablábamos de unas zapatillas con (Ezequiel) Garay y (Lautaro) Formica. Leo en un momento dice algo de . Yo pensé 'quién es este'. Yo miraba fútbol, pero de la Argentina, no de Europa. Y le digo a Leo ¿vos cómo te llamás? Leo se acuerda y se caga de risa. Me contesta 'Lionel'. Y yo le digo '¿y tu apellido?'; 'Messi', me responde. '¿No sabés quién es?', me preguntaron los otros. Yo sabía por las noticias que había uno bueno de Barcelona y dije 'es éste'. Después, lo vi entrenarse y me di cuenta lo bueno que era. Al final, nos pusieron juntos en la habitación en ese Mundial", contó Agüero.

NEYMAR

Neymar defendió la camiseta del Barcelona entre 2013 y 2017, tiempo en el que forjó una gran relación de amistad con Leo, que se encargó de que el ex-Santos se adaptara y se sintiera cómodo desde el primer día que llegó a Europa. Aunque el regreso del brasileño es el rumor infaltable en cada ventana del mercado de pases, lo cierto es que su presente está en el . Sin embargo, cada vez que puede, Ney remarca lo importante que fue Messi para él desde que se conocieron. "Leo siempre fue una persona muy especial para mí en el Barcelona. Siempre le cuento esta historia a todo el mundo. Él vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: 'Tenés que ser vos. Jugá tu fútbol y no te dejes intimidar'. En el momento que más apoyo necesité, el hombre del equipo, el mejor jugador del mundo llegó, me dio cariño y me echó una mano. Me dijo que fuera feliz, que fuera el Neymar de Santos, que no fuera tímido y que no tuviera miedo ni de él ni de nadie en el club, que él me ayudaría”, contó el brasileño, en declaraciones a Globo TV, y agregó: "Quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza. Después de hablar con él me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande".

EZEQUIEL LAVEZZI

Más allá de ser señalado por algunos medios de comunicación y periodistas como uno de los integrantes del supuesto 'club de amigos' de Messi en la Selección, la historia de Lavezzi y Leo empezó varios años antes de que el mejor del mundo se convirtiera en el referente máximo de la Albiceleste. Más precisamente, el Pocho y la Pulga se conocieron en junio de 2003, cuando la AFA en ese entonces presidida por Julio Grondona organizó, de apuro, un amistoso entre la Sub 20 argentina y la Sub 22 de , en el estadio de , para asegurarse a futuro a Messi, que en ese entonces ya estaba en la mira de la federación de España. El ex-Estudiantes de Buenos Aires fue titular en aquel encuentro que terminó en goleada 8-0, mientras que el rosarino entró en el complemento y convirtió el séptimo. Un tiempo después, ganaron juntos el oro en los de Beijing y fueron subcampeones del mundo. "No, no me gustaría ser como Messi. No es una vida fácil cuando sos reconocido por todo el mundo todo el tiempo. Prefiero mantenerme en la sombra. Cuando jugué con él de chico me fijé en su potencial. No lo veo como el mejor del mundo sino, más bien, como un amigo más", dijo el exfutbolista.