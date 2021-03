¿Quién juega mal, Román? Boca retrocedió los casilleros que había avanzado

El Xeneize tuvo una noche para el olvido en la que no solo jugó mal, sino que además sufrió en la zona más sólida del equipo.

No importa que no hable públicamente: cualquier expresión de Juan Román Riquelme, aunque sea un comentario a la pasada captado por algún micrófono abierto, es materia de debate. "Hace rato que River juega mal", dijo el vicepresidente, minutos después de un empate en La Bombonera que había parecido algo injusto. Había algo de razón en ese momento: Boca había tenido una buena tarde y podría haberse llevado algo más. Una semana más tarde, el '10' quizás desee no haber hecho ningún comentario.

Independientemente del presente del Millonario, el que "hace rato que juega mal" es el Xeneize. Si el 2021 había arrancado con un título bajo el brazo que prometía potenciar lo hecho en 2020, la Copa de la Liga Profesional viene siendo un parto para el conjunto de Miguel Ángel Russo: el DT no encuentra el equipo, hay decisiones que no se entienden -¿por qué no se concentró Wanchope Ábila?- y, por sobre todo, el rendimiento colectivo no aparece.

Luego de la increíble goleada ante Vélez, el DT decidió sorprender con la línea de tres para el Superclásico. Del 7-1 pasó a un empate trabajado con viveza. A pesar de ello, volvió a cambiar por tercera vez consecutiva: otra vez cuatro en el fondo y Almendra en el mediocampo. Y la derrota preocupa no solo porque tuvo una noche para el olvido en general, sino porque sufrió defensivamente, algo que no suele pasar: Capaldo y Fabra estuvieron desbordados por la velocidad de los extremos de los de Alexander Medina e Izquierdoz y López quedaron pagando en más de una oportunidad. Dicen que las imágenes hablan mejor que las palabras: quizás, entonces, alcance con repasar el tenso cruce entre el Cali y el lateral colombiano y el gol de Valoyes sobre el final.

Boca está descontrolado: necesita serenarse para retomar la confianza y parecerse, aunque sea un poco, al equipo que ganó la Copa Maradona. Pero por sobre todo, necesita ser un poco más inteligente, tanto en lo que sea hace adentro de la cancha como en lo que se hace afuera.