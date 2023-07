¿Quién es Yael Padilla, la nueva joya de la cantera de Chivas?

El joven Yael Padilla ha deslumbrado a todos por su espectacular presentación en la Liga MX.

La gran revelación en el inicio del torneo Apertura 2023 ha sido Yael Padilla. El juvenil de las Chivas debutó en la Liga MX en la jornada 1 contra León, donde marcó un gol, para luego recibir la confianza de Veljko Paunovic y ser titular en la fecha 2 ante San Luis, en la cual nuevamente se hizo presente en el marcador.

Con tan solo 17 años, el mediocampista ha comenzado a hacer ruido en el futbol mexicano, ya que ha mostrado madurez a su corta edad y con tan pocos minutos en primera división, siendo considerado un prospecto a seguir en el mediano y corto plazo.

En GOAL te presentamos un perfil más detallado de Yael Padilla:

¿QUIÉN ES YAEL PADILLA?

Yael Padilla es un futbolista mexicano de 17 años, que actualmente forma parte de las Chivas. Se desempeña como volante ofensivo y entre sus cualidades más destacadas está su velocidad y su facilidad por disparar al arco.

El juvenil comenzó su proceso con la categoría Sub 13 del Guadalajara en 2018 y poco a poco fue escalando hasta llegar al primer equipo en 2023. Durante el Clausura 2023, alternó entre la Sub 18 y la Sub 20, pero Veljko Paunovic ya lo tenía en el radar y lo llevó en marzo a una gira por Estados Unidos, con motivo del parón de la Liga MX por la Fecha FIFA.