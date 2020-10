Quién es Santiago Sosa, la nueva apuesta de Gallardo en River

Después de debutar oficialmente frente a Racing en la Libertadores, el juvenil de 19 años marcó su primer gol en Primera ante Lanús.

En los casi seis años y medio que lleva su ciclo en River , Marcelo Gallardo nunca dejó de mirar hacia las Inferiores. Si bien el Muñeco siempre mantuvo una base de futbolistas de mucha experiencia, los pibes también tuvieron lugares preponderantes en sus equipos: desde la apuesta (fallida) de darle el arco a Augusto Batalla hasta la (incuestionable) elección de Exequiel Palacios como titular por encima del capitán Leonardo Ponzio o la reciente irrupción de Julián Álvarez entre los titulares. Y ahora, el entrenador tiene un nuevo juvenil al que empieza a darle pista: Santiago Sosa.

Mediocampista central de 21 años, el platense debutó en Primera a mediados de 2018 pero, fiel a su estilo, el entrenador esperó a que tuviera la maduración necesaria para empezar a darle rodaje. Y ahora, después de quenegarse taxativamente a que el pibe fuera cedido a Independiente en este mercado de pases, Sosa empieza a dejar su huella: frente a Liga de Quito, Gallardo sorprendió al elegirlo para que ingrese en lugar del lesionado Nacho Fernández y el volante le respondió siendo la figura de la cancha.

Pero, ¿quién es Sosa? El pibe llegó a Núñez hace ya más de una década y realizó todo su trayecto formativo en la cantera del club como un mediocampista central de quite y primer pase prolijo. Ahora, sin embargo, el Muñeco lo reconvirtió: "Viene evolucionando muy bien en su juego. Es un volante central, pero lo venimos trabajando como interno porque no teníamos muchas variantes ahí. Se ha adaptado muy bien y es una alternativa clara, por eso confiamos para que pueda jugar así. Me pone muy contento", explicó el DT tras el encuentro frente a los ecuatorianos.

En 2016, cuando todavía tenía edad de Sexta, fue subido al plantel de Reserva de Facundo Villalba y desde 2017 jugó regularmente como titular en la Tercera. Su nombre, sin embargo, empezó a sonar entre los hinchas en febrero de 2018, cuando Gallardo sorprendió a propios y extraños al incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores a pesar de que el pibe, que por ese entonces todavía tenía 18 años, ni siquiera había realizado una pretemporada con el plantel de Primera.

A pesar de no haber tenido la chance de debutar durante todo ese primer semestre, a mitad de año el Muñeco también incluyó a Sosa en el grupo que haría la pretemporada en . Y ahí le dio su primera chance de jugar: el volante fue titular en un amistoso frente a Independiente Medellín, pero tras aquella primera experiencia, el nombre del juvenil no volvió a aparecer en los primeros planos. Hasta que llegó el recordado caso Zuculini en la de 2018.

Con Leonardo Ponzio suspendido para la revancha de octavos de final contra Racing y Zucu afuera por decisión de la Conmebol, Sosa quedó como el único mediocampista central natural del plantel. Y si bien Gallardo no quiso darle la responsabilidad de jugar desde el arranque, sí decidió llevarlo al banco y con el partido liquidado le dio sus primeros minutos como profesional, cuando lo mandó a la cancha en lugar de Juan Fernando Quintero.

Desde entonces pasaron dos años en los que el mediocampista no había tenido demasiadas oportunidades de volver a jugar, pero era seguido desde cerca en Europa: a mediados de 2019, Sosa estuvo a un paso de ser vendido por 15 millones de euros a , pero la transferencia de cayó porque la Premier League no habilitó el permiso de trabajo del juvenil. Aún así, Gallardo no se apuró: en total, el pibe acumula apenas seis encuentros por torneos locales, mientras que antes de su aparición en la cancha de Independiente, en lo que va de 2020 había sido titular en el 0-3 contra Liga en el debut en la Libertadores (al que River viajó con un equipo totalmente alternativo) y había ingresado en los instantes finales del 2-2 frente a Sao Paulo del 18 de septiembre.