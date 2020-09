Quién es Roberto Tobar, el árbitro chileno de Argentina - Ecuador, por Eliminatorias

El juez de 42 años llega con varias finales internacionales encima: la ida Boca-River, la definición de la Copa América de Brasil y Flamengo-River.

El debut de la Selección argentina ante en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2022 ya tiene árbitro confirmado. El encargado de impartir justicia será el hombre en quien más confía CONMEBOL para los partidos decisivos: Roberto Tobar será el árbitro del duelo entre los equipos de Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro en La Bombonera el próximo jueves 8 de octubre desde las 21.10.

De esta manera, el chileno, de 42 años, estará al frente de un nuevo partido trascendental a nivel continental, tras haber dirigido últimamente varios choques decisivos tanto a nivel de clubes como en el ámbito de Selecciones.

El año pasado, Tobar fue el responsable de arbitrar la final de la entre y Perú, un encuentro marcado por las polémicas con el VAR, y el partido de vuelta de la , en el que River goleó 3-0 a Athlético Paranaense. También el internacional chileno dirigió la final de la 2019 que Flamengo le dio vuelta al Millonario en Lima y anteriormente había estado en el 2-2 del partido de ida de la final 2018 entre los de Gallardo y Boca.

SUS LOGROS

El juez chileno, que fue elegido el mejor árbitro de su país en 2013 y 2014, tiene categoría FIFA desde 2011 y dirigió a nivel internacional por primera vez el 10 de abril de 2014, en el encuentro entre Atlético Mineiro y Zamora por la .

Además de aquella histórica final entre Boca y River y la de Copa América 2019, también arbitró en uno de los partidos de la edición 2017 del mismo certamen, entre y Chapecoense, dos Sudamericanos Sub 17 (en 2015 y en 2017), un Mundial Sub 17 en 2015 y dos partidos en las últimas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de : un empate 1-1 entre y y la victoria de Ecuador sobre la Vinotinto por 3-0.

En la Copa América, además de la final, dirigió el duelo por la primera fecha del Grupo B en el que se impuso 2-0 sobre Argentina y los cuartos de final entre Brasil y .

En su extensa carrera lleva dirigidos 30 partidos de Copa Libertadores, en los que mostró 129 tarjetas amarillas y expulsó a 13 jugadores: 9 por rojas directas y 4 por doble amonestación.

SUS POLÉMICAS

Antes de sus lesiones, el juez chileno se hizo conocido después de dirigir el duelo entre The Strongest y Sao Paulo por la Copa Libertadores 2016 que terminó en escándalo. Ese 21 de abril, según denunciaron algunos futbolistas, Tobar habría invitado a pelear a algunos jugadores . "Es un árbitro chileno que manejó todo el partido. Lo denuncio porque me invitó a pelear en el túnel", dijo en ese momento el futbolista boliviano Pablo Escobar. A él se le sumó Mathías Riquero, en ese entonces en Deportes , tras un partido ante en septiembre de 2016: "Nos vemos perjudicados por el arbitraje. Él me invita a pelear después del gol de ellos. Me dijo que afuera nos veíamos".

El último partido polémico del árbitro en el torneo chileno fue nada menos que en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo que terminó con triunfo 3-1 del visitante. En este encuentro Tobar expulsó a Beausejour y a Reyes, en el local, y a Opazo en la visita y los jugadores de ambos equipos explotaron. "El partido pasó por la falta de personalidad que tuvo el árbitro, le faltaron huevos para echar a Valdivia por aplaudirlo como diez veces, después a Pinilla le pegan tremenda patada, y la expulsión a Jean está condicionada porque ve sangre. El árbitro fue clave", declaró Herrera, capitán de la U, tras la derrota y Opazo agregó: "Le pregunté al árbitro por qué y él me reconoció que no sabe por qué me expulsó. Reyes me tiró un codazo y quizás me expulsa para compensar".

En lo que respecta a su actuación internacional, Tobar fue protagonista de la final de la Copa América por dos jugadas muy polémicas: la expulsión de Gabriel Jesus por doble amonestación y el penal sobre el final para Brasil por una supuesta falta de Zambrano sobre Éverton.