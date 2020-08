¿Quién es Louis Harold Peña? El mexicano que se disputan el Tri y Dinamarca

El futbolista ha declarado su intención por representar al Tri, pero aún tiene la posibilidad de decantarse por los europeos.

La búsqueda por la nueva joya mexicana sigue para los altos mandos de la Selección nacional. Ahora se trata de Louis Harold Peña Christoffersen, futbolista que milita en y que busca representar al Tri próximamente.

Louis Harold es un mediocampista mexicano nacido en Copenhague, Dinamarca, pero cuya nacionalidad adoptó gracias a su padre, quien nació en Guadalajara. El joven incluso ha vacacionado en la Perla Tapatía y muestra constantemente su amor por el verde, blanco y rojo.

A pesar de haber sido llamado por la Selección de Dinamarca para una convocatoria de la Sub 15, Peña Christoffersen desea firmemente portar la camiseta del Tri. “Hemos estado hablando y mi representante me dijo que si estaría dispuesto, pero ojalá se me dé la oportunidad de ir. Yo quiero jugar con ellos”, sentenció para Mediotiempo.

En 2018, el mediocampista tuvo la oportunidad de convivir con el Tricolor previo a un amistoso de cara al Mundial. “Entrenaron en el campo de al lado y tengo fotos con Chicharito y otros jugadores y me firmaron mi playera. También fui a ver el partido en el estadio. Era un sueño hecho realidad y un día quiero jugar para la Selección Mexicana. Me gusta el estilo de juego de ”, añadió.

Por último, Peña confesó ser un fiel seguidor del Rebaño Sagrado. “Veo los ‘highlights’ en Internet porque es difícil encontrar los partidos en Dinamarca. Lo que me gusta de es su historia y fue la primera playera que tuve de futbol”, puntualizó.