El técnico del conjunto 'rojillo' está a un partido de levantar tanto el primer título de su carrera como el de la historia de su equipo

La ciudad de Pamplona está viviendo un sueño durante la presente temporada. El curso de Osasuna está siendo inmaculado en LaLiga; son décimos, no han sufrido en ningún momento por el descenso e incluso han podido aspirar a clasificarse a competiciones europeas. Pero dónde el año es sobresaliente es en la Copa del Rey. Este sábado, disputan la final ante todo un Real Madrid. Todos estos éxitos parten de una idea y de un hombre: Jagoba Arrasate.

El vizcaíno de 45 años afronta este sábado un gran reto en su carrera como entrenador y como 'rojillo': ni él ni su actual equipo han alzado nunca un trofeo al cielo. Los de Ancelotti medirán las aspiraciones de un hombre que tomó las riendas de los pamploneses en Segunda División, y que ahora, pueden ganar la Copa del Rey.

Quién es Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna: a qué equipos ha entrenado y cuántos títulos ha ganado

Arrasate llegó al club el 20 de junio de 2018, por lo que ya va camino de completar su quinto año en el banquillo. En su primera temporada consiguió el ascenso a Primera División como campeón de la categoría de plata y no sólo ha establecido al equipo en la máxima categoría, sino que lo ha colocado a un partido de levantar un título.

Su carrera debe servir como ejemplo de que desde abajo, con trabajo y sacrificio, se puede llegar a lo más alto; y es que el primer equipo al que dirigió como técnico fue el Berriatuko FT de la Territorial Preferente de Vizcaya en la 2007-08. Las dos siguientes temporadas, dio el salto a la Tercera División de la mano del CD Elgoibar, y en 2010, le llegó su primera gran oportunidad.

Se fijó en él la Real Sociedad y lo fichó para su cantera, dónde pasó por varias categorías como el juvenil o el División de Honor hasta recalar finalmente en el cuerpo técnico del primer entrenador, Philippe Montanier, en el curso 2012-13; cuando lograron clasificarse a la Champions League.

El francés decidió no seguir en la entidad y los txuri-urdines confiaron en Arrasate para ser el primer entrenador del club en una temporada en la que jugaban la máxima competición europea, algo que ya queda grabado en el curriculum de Jagoba. No obstante, no superaron la fase de grupos, y el año siguiente, cayeron en la fase previa de la Europa League, por lo que el vizcaíno fue destituido.

En 2015 firmó por el Numancia, en Segunda División, y en su tercera temporada al frente de los sorianos los llevó a la final de los 'playoffs' de ascenso a Primera División, aunque perdieron contra el Real Valladolid. No obstante, sus buenas actuaciones en Los Pajaritos sirvieron para que Osasuna le echara el ojo, y un lustro después, se puede confirmar que la historia ha salido muy bien.