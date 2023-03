El catalán, quien estuvo al frente de Qatar en el Mundial 2022, quiere triunfar en Sudamérica.

El 2023 empieza con una nueva aventura para Félix Sánchez Bas, quien, en febrero, se convirtió en el nuevo entrenador del seleccionado de Ecuador para afrontar uno de los compromisos más importantes de su trayectoria.

Quién es Félix Sánchez Bas, el entrenador y seleccionador de Ecuador: historia, estadísticas y en qué equipos ha entrenado

Félix Sánchez Bas, nacido el 13 de diciembre de 1975, se forjó en la cantera del Barcelona siendo un fiel seguidor de la metodología de Johan Cruyff. Con solo 21 años, llegó al cuadro culé justo cuando el neerlandés dejaba la institución.

En La Masía, trabajó durante una década, hasta que se unió a la Aspire Academy en 2006 (el mayor centro de alto rendimiento deportivo del mundo), de la mano de Josep Colomer, para plasmar un estilo de juego más emparentando con la línea que tiene el conjunto blaugrana, aceptando así el reto de trabajar en un país con poca tradición futbolística y con pocos recursos. El ahora extécnico de la selección de Qatar selló su arribo a Doha y se hizo cargo primero de la Sub-15, siendo nombrado en 2013 como gerente del combinado Sub-19, ganador el año siguiente del Campeonato de la AFC.

El 3 de julio de 2017, reemplazó a Jorge Fossati al frente del representativo absoluto, logrando en 2019 su primer título en la Copa Asiática de manera histórica e invicta ganando todos los partidos disputados, con un balance de 19 goles a favor y solo uno en contra. La base de ese plantel fue el que se preparó para representar al anfitrión de la última Copa del Mundo.

“Sabemos quiénes somos. Yo quiero jugar como el Barça, como los equipos de Guardiola que son los que más me hacen disfrutar. Pero en el futbol no se puede copiar y pegar. No tenemos la calidad ni la experiencia. Lo que uno intenta es que su equipo sea dominador, domine las transiciones, pero somos conscientes de que muchas veces nos enfrentamos a equipos con cualidades superiores en algunos aspectos y no podemos hacer lo que querríamos. Tenemos una idea, pero nos adaptamos a quien se nos pone delante. Uno debe ser pragmático y saber cuál es la realidad para competir”, explicó el nacido en Cataluña a la página de la FIFA, antes de la gran cita.

En la Copa del Mundo, compartió el Grupo A con Senegal, Ecuador y Países Bajos, e inició su andar justo ante la Tricolor que consiguió su clasificación de la mano de Gustavo Alfaro.

Sus estadísticas hasta antes de asumir en Ecuador:

El catalán ha dirigido un total de 141 partidos en su carrera como estratega, con un balance de 65 partidos ganados, 28 empates y 48 derrotas. Con la Selección absoluta de Qatar registra 87 enfrentamientos, totalizando 44 triunfos, 16 igualdades y 27 caídas. Arrancó con las juveniles del Barcelona (entre 1996 y 2006), para luego sumarse a las filas del ambicioso proyecto de la Aspire Academy y tomar los combinados qataríes Sub-19, Sub-20 y Sub-23. En su palmarés destaca el Campeonato de la AFC en 2014, con sede en Birmania, y la Copa Asiática de Emirates Árabes Unidos en 2019.