¿Quién es el capitán de La Roja en el debut de Martín Lasarte?

Martín Lasarte jugó al misterio respecto a quién portaría la jineta en su estreno como seleccionador frente a Bolivia. Acabó eligiendo a Bravo.

En el día de su presentación oficial, como reemplazo de Reinaldo Rueda en la Selección chilena, Martín Lasarte entregó sus primeros conceptos y se refirió a unos de los temas más esperados por los hinchas: ¿quién será el capitán de La Roja?

“La capitanía no es un tema menor, no es un tema de jineta o brazalete. Uno sale con esa distinción, hace el sorteo, pero no es necesariamente el que cumple el rol de capitán. En Europa aprendí que tienes un grupo de capitanes. Yo pienso 50 y 50, debe elegirlo el grupo y el entrenador”, explicó el pasado 14 de febrero.

Y en la conferencia previa al duelo amistoso frente a Bolivia, el DT jugó al misterio con esta incógnita. "Se van a enterar de quién sea el capitán cuando se juegue el partido", indicó. La jineta, finalmente, quedó en manos de Claudio Bravo, el eterno referente encargado de la capitanía hasta octubre de 2017, cuando Chile fracasó en el camino a Rusia contra Brasil. El problema Bravo - Vidal y el proceso Rueda mantuvieron sin su rol, pero dentro de las convocatorias desde después de la Copa América de Argentina en la que atajó Gaby Arias.

Gary Medel, citado para enfrentar a los de Farías, perdió la jineta. Junto con el Pitbull, también fueron capitanes Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Enzo Roco con RRR.

Por otra parte, Machete evaluó sus días de trabajo junto al representativo nacional y dio señales de cómo pararía al plantel en El Teniente de Rancagua: "Vamos a intentar ver un equipo equilibrado, que no presente fisuras, crear circuitos de juego que nos permitan en esa famosa ausencia de gol, aumentar el porcentaje. Ese es el camino, cosas simples. Es preferible manejar cinco conceptos simples claros en vez de 15 que estén flojos, teniendo en cuenta el mix".

Y en la misma línea, comentó la importancia de este cotejo. "Lo más importante es que el partido con Bolivia nos sirva para tomar información y sacar conclusiones. Acá hay una mezcla de jugadores con mayor recorrido con otros menos experimentados. Es un amistoso que nos servirá para recaudar datos para los partidos que van a venir", dijo.

Además confesó estar viviendo "una catarata de sensaciones. Cuando jugaba era igual. En este caso, se trata de mi mayor desafío deportivo, ahora afrontándolo con la experiencia que dan los años. Es una estancia muy linda de poder vivir".

Por otra parte, fue consultado por las ausencias de Eduardo Vargas y Eugenio Mena en la nómina. "Para estos partidos amistosos hay clubes que han decidido no prestar jugadores. Yo no tengo ningún jugador censurado. Todos los jugadores que consideremos aptos y en condiciones y en cualidad real para poder participar, los vamos a llamar".

Finalmente, y respecto al equipo altiplánico, el uruguayo sentenció: "César Farías está hace bastante tiempo, en un rol importante. Me dio la sensación que el trabajo estaba en transición, y ha ido mejorando. Es un equipo que va creciendo. Es una linda medida para nosotros".