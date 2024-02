Quién es el árbitro del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing y quién está en el VAR

El Rojo y la Academia protagonizarán un enfrentamiento apasionante, y ya hay encargado de impartir justicia.

Uno de los clásicos más atractivos de la séptima jornada de la Copa de la Liga 2024 se disputará en el Libertadores de América, el sábado 24 de febrero desde las 17.00, cuando Independiente reciba a Racing.

ASÍ ESTÁ EL HISTORIAL ENTRE INDEPENDIENTE Y RACING

El Rojo lidera la Zona A, mientras que la Academia está sexto en la Zona B, pero a tan solo dos puntos de ingresar a los puestos de clasificación a la fase final.

Quién es el árbitro y el VAR del clásico de Avellaneda

La Liga Profesional designó como árbitro para este encuentro a Facundo Tello y en el VAR estará Héctor Paletta.

Tello es profesional desde 2013 y en 2019 se encuentra en torneos FIFA. Fue parte de la Copa del Mundo de Qatar 2022, dirigiendo tres encuentros: Suiza vs. Camerún y Corea del Sur vs. Portugal en fase de grupos, y Marruecos vs Portugal en cuartos de final.

A Independiente lo dirigió en 13 ocasiones. En ocho ganó, en cuatro empató y sólo perdió en una. Con Racing, por su parte, fueron 18 oportunidades de las cuales ganó nueve, empató tres y perdió en las seis restantes.