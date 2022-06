¿Quién es Armando Archundia? El nuevo hombre al mando de la Comisión de Arbitraje

El silbante mundialista será el encargado de llevar el trabajo de los silbantes al siguiente nivel en México.

Armando Archundia se convertirá en el nuevo encargado de la Comisión de Arbitraje del futbol mexicano. El exsilbante tomará el lugar que ha dejado por decisión propia Arturo Brizio, quien abandona el puesto tras cinco años en el mismo.

En GOAL te contamos cuáles son las credenciales con las que cuenta Archundia para asumir el puesto.

EL CURRÍCULUM DE ARMANDO ARCHUNDIA

Archundia comenzó su carrera como árbitro profesional en 1985, misma que llegó a su fin en 2010, cuando fue designado para la final del torneo Apertura. El hombre de 56 años se convirtió en silbante con gafete FIFA en 1993.

Su ilustre carrera en la Liga MX lo llevó a ser el hombre a cargo de las acciones en 14 finales en el balompié azteca.

Asimismo, Archundia participó en las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En la primera, dirigió los compromisos de República Checa vs Italia, Brasil vs Croacia y Francia vs Corea del Sur, todos en la fase de grupos. En las rondas de eliminación directa, vio acción en los octavos de final en el Suiza vs Ucrania y en las semifinales para el juego entre Alemania e Italia.

Cuatro años más tarde, Archundia solo fue requerido en tres partidos, dos de ellos en la fase de grupos: Italia vs Paraguat y Portugal vs Brasil. De igual manera, actuó en el encuentro por el tercer lugar entre Uruguay y Alemania.