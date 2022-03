¿Quién es Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, la refuerzo bomba extranjera de América Femenil?

La Liga MX Femenil continúa abriendo sus puertas a futbolistas globales y América fue el primero en realizarlo con una jugadora islandesa. Las azulcremas integraron a sus filas a Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, quien fortalece el mediocampo del equipo de Craig Harrington.

El mercado invernal fue acaparado por el conjunto de Coapa, que realizó una serie de contrataciones interesantes y se perfilan como candidatas principales al título, buscando dejar atrás el dominio de los equipos de Nuevo León, constantes campeonas con Tigres y Rayadas de Monterrey.

La europea fue una sorpresa para el medio futbolístico, toda vez que el fichaje fue anunciado inesperadamente cuando se pensaba que estaba cerrada la plantilla dirigida por Harrington, con experiencia tanto en futbol colegial como profesional.

A continuación, en GOAL te contamos todo lo que debes saber sobre la seleccionada islandesa:

DÓNDE HA JUGADO

Hauksdóttir, centrocampista de 26 años nacida en Reykjavik, se incorporó procedente del Houston Dash de la NWSL de Estados Unidos, donde realizó su carrera universitaria en la Universidad del Sur de Floridad y jugó en NCAA para el USF Women's Soccer.

Andrea jugó también para el Breidablik FC de Islandia y Le Havre AC de la División 1 Femenina de Francia. Con USF Women's Soccer disputó 78 partidos, marcando 18 goles y 26 asistencias, además de diferentes reconocimientos individuales.

En Islandia anotó un gol en 21 partidos, ganando dos Copas Nacionales, dos Super Copas y dos Ligas y en Francia disputó siete partidos.

Ha sido convocada a Selección en diferentes categorías, siendo llamada por primera ocasión con Sub 16 en 2012, después pasando por los equipos Sub 17, Sub 18 y Sub 19, con su primera convocatoria a la Selección Absoluta en 2016, con quienes ha marcado once goles. Recientemente fue llamada para la Clasificatoria de la UEFA al Mundial Australia Nueva Zelanda 2023.

CÓMO SE DESEMPEÑA EN LA CANCHA

Cortesía: Goal

Andrea es una futbolista plurifuncional, de ida y vuelta, que suele ser agresiva en el ataque pero también tiene facilidad para regresar y ubicarse en una posición de defensa ante cualquier acercamiento del equipo rival. Sus capacidades ofensivas la tienen como una de las más grandes promesas de sus países y los números en futbol colegial y profesional lo hacen evidente. América logró cerrar a una de las mejores extranjeras para esta Liga.