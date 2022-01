¿Quién es Adri Contreras, el TikToker deportivo del año en 2021?

El mundo de las redes sociales evolucionó durante la pandemia por coronavirus. Distintos personajes usaron las plataformas para crecer y posicionarse como los grandes influencers del Internet. Uno de ellos es Adri Contreras, quien en el tema deportivo dominó por completo en 2021.

El influencer y periodista español se ha convertido en una total sensación alrededor del mundo. Sus videos llegan a todas partes y para los hispanoparlantes es un referente cuando se trata de unir a los deportes con un poco de humor, pero manteniendo la seriededad que conlleva informar con certeza a sus seguidores.

A continuación, en GOAL te contamos más sobre él:

¿QUIÉN ES ADRI CONTRERAS?

Adri es un creador de contenido que ha explotado Tik Tok como su red social principal. En entrevista con GOAL, el español habló sobre sus inicios en esta plataforma durante el arranque de la pandemia por coronavirus. "Sinceramente nunca pensé en que mi cuenta explotaría de esa manera. Empecé a hacer TikToks para probar y de repente fui creciendo poco a poco. Hoy en día me siguen de todas partes: España, resto de Europa y Latinoamérica", señaló.

Su influencia en Tik Tok le permitió ganar el premio a TikToker deportivo del 2021, aunque el credor de contenido aún reclama a modo de broma que sigue sin estar verificado en dicha red social. "Es un premio muy importante para mí y que no pensé que llegaría. Hago mis videos de lo que se me ocurra en el momento y ya veo cuáles sí me funcionan y cuáles no tanto", añadió.

Lo logramosssssss 🤩🥺🏆 os juro que no puedo ser más feliz. Eternamente agradecido. Os amo pic.twitter.com/SmwbQivrdS — Adri Contreras (@AdriContrerass) December 21, 2021

De igual manera, Contreras reconoce que su paso por los medios tradicionales lo ayudó a llegar a donde está ahora, pero sus metas se enfocan más en las plataformas digitales. "No tengo pensado regresar (a los medios). Estuve en el Chiringuito y la exigencia, horarios y desgaste era bastante. Hoy en día yo controlo eso y me hecho de una carrera gracias a mi trabajo. Esperamos seguir creciendo y que esto se convierta en algo más grande", puntualizó.

Estas son las redes sociales donde puedes encontrarlo: