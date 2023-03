El exfutbolista admitió que, cuando jugaba en el Girona, intentaron sobornarle para dejarse ganar.

Marzo de 2023. Aday Benítez, de repente, apareció en los portales de todos los medios comunicación de España. La razón: el exfutbolista admitió en “El Bar”, programa de streaming de la “Cadena Ser”, que, cuando jugaba en el Girona, intentaron sobornarle para dejarse ganar.

Quién es Aday Benítez, el exjugador del Girona que reconoció haber recibido un soborno por dejarse ganar en un partido de Segunda División

Nació en Sentmenat, Barceleona, el 16 de diciembre de 1987. Su carrera se desarrolló en las categorías de ascenso. En 2006, luego de ser juvenil en el Granollers, fichó con el Premia, de la Tercera División. En 2009, dio el salto a la Segunda División B, realizando una gran temporada con el Sant Andreu. En 2011, fichó por el L’Hospitalet. Y en 2013, llegó al Tenerife, jugando así en la Segunda División. Luego, un año después, firmaría un contrato con el Girona por dos temporadas. Allí, en este club catalán, conseguiría el ascenso a la máxima categoría y recibiría, según sus propias declaraciones, “50 mil euros” por dejarse ganar…

La confesión

"Me ofrecieron 50.000 euros por dejarme ganar el año que ascendimos con el Girona… Era absurdo aceptar el soborno porque ese año ascendíamos a Primera División con el Girona, y no podíamos manchar todo el trabajo de la temporada por un encuentro. Me lo ofrecieron, aun así. Esto se hace mediante un contacto en el vestuario, haciendo ese jugador de enlace con el resto del equipo. Habla con sus compañeros de confianza y les hace la oferta. En mi caso, eran 50.000 euros por cabeza. No es tan difícil amañar un partido, porque es comprar un portero, un central y un delantero para tenerlo casi todo hecho. Deben participar más, aunque con eso está medio hecho", aseguró el propio Aday Benítez en el programa “El Bar”. Y agregó: "Viví algo parecido cuando estaba en el Tenerife, aunque esta no puedo corroborarla porque no estaba entre esos jugadores de confianza. Era el último partido de la temporada contra el Sporting de Gijón, e íbamos a jugar los menos habituales. Al final, jugaron los titularísimos, y se perdió el partido por 3-1 con goles un poco raros. No puedo corroborarlo, nunca podría hacerlo por no estar entre esos futbolistas de confianza, pero es sospechoso".

Denuncia de LaLiga

LaLiga ha presentado una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) tras las declaraciones de Aday: "El área de Integridad y Seguridad de LaLiga tiene como uno de sus objetivos la prevención, la detección y la denuncia de cualquier conducta que infrinja el 'juego limpio' y pueda adulterar la competición. La predeterminación de resultados es delito, así como acreditar la sola intención de propuesta de amaño (...) Recordamos que a través del canal de denuncias de LaLiga, cualquier aficionado puede aportar información para la investigación de este tipo de delitos contra la integridad de la competición".