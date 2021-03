¿Qué significa 'Kiricocho' y por qué los gritan los jugadores de fútbol?

Es la palabra más gafe del fútbol. Desde que Bilardo descubrió su poder, los jugadores usan " Kiricocho" para ganar partidos y hasta Mundiales

Pongámonos en situación. Haaland está a punto de tirar el primer penalti. El noruego se dirige hacia el balón y es entonces cuando se oye, a voz en grito, una palabra: “ Kiricocho”. Acto seguido, Haaland falla el penalti . El árbitro lo manda repetir. Esta vez, el delantero noruego acierta el lanzamiento, no sin antes saldar la deuda contraída con Bono, repitiendo la misma misma palabra que le había escuchado al portero hacía unos instantes: “Kiricocho”.Al final del encuentro, le preguntan al goleador sobre ese “intercambio verbal”, a lo que él responde: "No tengo ni idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me había dicho él. No sé qué significa", aseguró.

Salgamos de dudas

EL ORIGEN DE UN GAFE

De eso se trata. “Kirococho” es una palabra que se ha acuñado con la finalidad de gafar al rival. Su origen está en Argentina y su promotor fue Carlos Bilardo. Dicen que cuando el entrenador estaba al frente de Estudiantes de La Plata, se enteró que había un aficionado, Kiricocho, que cada vez que se iba a ver un entrenamiento, sucedía alguna desgracia. Bilardo fue a hablar con él y le dijo que fuese a recibir a los equipos rivales.Y le fue bien porque Estudiantes fue campeón del Torneo Metropolitano 1982 y solo perdió un partido como local, ante Boca, cuando Kiricocho no pudo acercarse al plantel Xeneize.

Desde entonces, la onda expansiva del gafe no conoce límites. Joan Capdevila utilizó la palabra en la final del Mundial que estaba ganó en Sudáfrica. "Sólo la he utilizado una vez en la famosa parada de Iker con Robben. En plan desesperado, lo primero que se me pasó por la cabeza fue la palabra 'Kiricocho'. La he usado una vez y me ha ido bastante bien. No la he utilizado más", juró y perjuró el exinternacional español ante las cámaras de "El Día Después"

¿Conocía Capdevila los efectos de su uso?. ¿De dónde le vino la certeza de que iba a ser efectivo pronunciarla?. Pues, dice, que se la había escuchado al ayudante de Pellegrini, Rubén Cousillas, que también la utilizó en su etapa en el Real Madrid.

Que la afamada palabra ha conseguido traspasar fronteras y sobrevivir a los tiempos es una realidad. En 2018, la selección de Francia compartió un video de un entrenamiento en el que Antoine Griezmann estaba practicando remates al arco cuando uno de sus compañeros gritó “Kiricocho” para molestarlo.

Aunque lo del gafe no parece una realidad científica, muchos son los que siguen probando con ella…por si acaso. El último conocido: Haaland