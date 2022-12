¿Qué se dijeron Messi y Lewandowski en el Argentina vs. Polonia del Mundial Qatar 2022?

La imagen se hizo viral: Messi y Lewandowski intercambiaron palabras tras el duelo en el Mundial

¿Qué le dijo Messi a Lewandowski en el Argentina vs. Polonia? Esa es la pregunta que se plantean millones de aficionados después de las imágenes vistas durante el duelo del último partido de la fase de grupos entre argentinos y polacos. La imagen se hizo viral en las redes y nadie sabe realmente qué se dijeron ambos futbolistas. Eso sí, es un secreto a voces que su relación no es, precisamente, la mejor.

¿Qué le dijo Messi a Lewandowski en el Argentina vs. Polonia del Mundial Qatar 2022?

En un momento del partido, Messi entró en contacto con la pelota, encaró a Lewandowski. Primero le regateó una vez, después le volvió a "gambetear" y entonces, el polaco decidió frenarle en falta, como así decretó el colegiado. Cuando el polaco se acercó al argentino para disculparse por la acción, el capitán de Argentina se mostró impasible, no atendió a sus disculpas y ni le miró. La acción dejó claro a los espectadores que la relación entre ambos es, como mínimo, muy distante.



Conversación al final del Argentina vs. Polonia



Cuando terminó el duelo entre Argentina y Polonia, con ambas selecciones logrando su pase para octavos de final, las cámaras de TV recogieron diferentes imágenes de Lewandowski y Messi hablando al término del partido, con la mano tapándose la boca e intercambiando un par de frases. ¿Qué se dijeron? Nadie lo sabe y ninguno de los protagonistas lo ha desvelado.



"Lo que pasa en la cancha queda dentro de la cancha"



Tras el partido y preguntados ambos por ese 'affaire', ambos pasaron de puntillas sobre lo que sucedió. Lewandowski

analizó el asunto con la Prensa polaca: "Fue un duelo interesante. Lo de Leo fue un mero hecho curioso. Intercambiamos algunas palabras, pero nada especial", dijo. Por su parte, Messi también se refirió al asunto al ser interrogado por esa acción durante el partido en 'Onda Cero': "Respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha y no hay problema", apuntó. "Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad", comentó el crack argentino.

Las razones de la frialdad entre Lewandowski y Messi

Tras ganar su séptimo Balón de Oro, Leo Messi tuvo la elegancia de comentar en público que deseaba que Robert Lewandowski algún día ganase el premio, ya que con motivo de la pandemia mundial, en 2020 el premio quedó desierto. Después de aquello, el polaco habló sobre las palabras de Messi con un tono sorprendente. "Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no palabras vacías", dijo 'Lewy'.

Posteriormente, cuando se produjo la entrega del premio 'The Best', que ganó Lewandowski, el hoy jugador del Barcelona también se mostró contrariado al enterarse de que Messi no le voto. "¿Por qué no me votó Messi? Preguntadle a él", dijo.

En el duelo entre Argentina y Polonia quedó claro que la relación entre ambos no es precisamente la más fluida. ¿Qué se dijeron? Solo ellos lo saben realmente. Y probablemente, nunca lo sepamos. Como dijo Messi, "lo que se pasa en el campo, se queda en el campo".