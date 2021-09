El clásico en San Pablo debió darse por terminado a los 5 minutos del primer tiempo debido a una decisión de las autoridades sanitarias locales.

El Superclásico sudamericano de la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 entre Brasil y Argentina terminó en un escándalo sin precedentes, cuando el ingreso de un grupo de funcionarios de las autoridades sanitarias locales al campo de juego del Arena Sao Paulo para deportar del país a cuatro integrantes del plantel albiceleste obligó a la suspensión del partido cuando apenas se habían disputado cinco minutos. Ahora, la FIFA deberá definir qué ocurre con el encuentro y si corresponden sanciones contra la Verdeamarela.

Más allá de que quedó claro que tanto Tite como los futbolistas del Scratch no tuvieron ninguna incidencia en los motivos que llevaron a la cancelación del duelo, lo cierto es que Brasil se expone a perder el partido en los escritorios e, incluso, a otro tipo de sanciones.

Tal como informó CONMEBOL a través de sus redes sociales, quien se encargará de definir los castigos es la Comisión Disciplinaria de la FIFA, tras analizar los informes que elevarán tanto el árbitro como el comisario del partido, quienes determinaron que el encuentro no pudo finalizarse "por razones de fuerza mayor".

¿Qué dicen los reglamentos al respecto? Según detalla el inciso 6 del Artículo 5 del reglamento de la Copa del Mundo Qatar 2022 "si una federación se retirara, si un partido no se pudiera disputar o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA decidirá de manera discrecional las medidas que se deban adoptar y las acciones que estime necesarias". El mismo apartado, además, deja en claro que "en el caso concreto de que un partido no llegara a disputarse o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA podrá decretar su repetición"

¿Cuáles son las medidas que podrían adoptarse desde Zúrich? Todas están estipuladas en el inciso 3 del Artículo 55 del Estatuto de la FIFA, que refiere a las medidas disciplinarias aplicables a "personas jurídicas" (tal como lo es la Confederación Brasileña de Fútbol). Se trata de 12 sanciones posibles, de las cuales no todas son aplicables en este caso:

Prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional

Partido a puerta cerrada

Partido con un número limitado de espectadores

Partido en terreno neutral

Clausura del estadio

Anulación del resultado de un partido

Deducción de puntos

Descenso de categoría

Exclusión de competiciones en curso o futuras

Derrota por retirada o renuncia

Repetición del partido

Implementación de un plan de prevención

Pago de una indemnización a un club afiliado (para las federaciones miembro)

Una reducción o restricción de los fondos de desarrollo (para las federaciones miembro)

De esta lista, se desprende que la sanción más grave que podría recibir Brasil sería la descalificación del Mundial, aunque no parece haber ninguna posibilidad de que eso ocurra. Un castigo más probable es la derrota en el partido en los escritorios y una posible suspensión a futuro de la localía.

La clave de lo que ocurrirá estará en el informe del árbitro y en la defensa que realicen desde la CBF: por el lado de las autoridades sanitarias brasileñas aseguran que los cuatro jugadores argentinos que juegan en la Premier League mintieron en su declaración jurada al ingresar al país y no informaron que estuvieron en el Reino Unido, pero en la AFA dejaron en claro que eso no ocurrió y que esa reglamentación, en todo caso, no aplica para los jugadores, que se encuentran exceptuados por el protocolo de CONMEBOL que firmaron los gobiernos de los diez países miembros de la Confederación.