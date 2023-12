¿Qué resultado necesita el Sevilla en Lens para ser tercero y clasificar a la Europa League? Goalaverage y criterio de desempate

Los Blanquirrojos se juegan su última oportunidad de mantenerse en competiciones europeas en la temporada.

Sevilla afronta la última fecha de la fase de grupos de la Champions League 2023-24 con su futuro europeo en juego. Los Blanquirrojos se medirán con Lens en el cierre de la etapa de grupos, duelo que se disputará el martes 12 de diciembre a las 18:45 horas (España).

Lens vs. Sevilla, Champions League 2023-2024: dónde ver en vivo, TV, canal, streaming y alineaciones probables

Para los dirigidos por Diego Alonso ya no existe la posibilidad de clasificar a los Octavos de Final del torneo de clubes más importante del mundo, pero no quiere decir que no tengan nada en juego ante los franceses, con la opción de entrar a la Europa League.

¿Qué necesita Sevilla para clasificar a la Europa League?

Los españoles han pasado por una enorme decepción en la Champions, donde acumulan solo dos de 15 puntos posibles. Sin embargo, aún así podrían finalizar terceros en su sector y entrar a la ronda previa a los Octavos de Final de la Europa League.

Para ello, los Blanquirrojos deberán vencer a Lens en calidad de visitante, con lo que estarían igualados en puntos, con cinco, pero Sevilla tendría a su favor el primer criterio de desempate con un triunfo y un empate en sus duelos directos contra Les Sang et Or.

Con ello, el conjunto volvería a la competición que ha ganado en siete oportunidades, la más reciente la temporada pasada.

Criterios de desempate en fase de grupos

1- Puntos en los partidos entre los equipos empatados.

2- Diferencia de goles en los partidos entre los equipos empatados.

3- Mayor número de goles a favor en los partidos entre los equipos empatados.

4- Mejor goal average en los partidos del grupo.

5- Mayor número de goles marcados en los partidos del grupo.

6- Mayor número de goles marcados fuera de casa en los partidos del grupo.

7- Mayor número de victorias en el grupo.

8- Mayor número de victorias como visitante en el grupo.

9- Menor puntuación de tarjetas: las rojas cuentan 3 puntos, las amarillas 1 y la expulsión por doble amarilla 3 (no 1+1+3, sino solo 3).

10- Mejor coeficiente UEFA.