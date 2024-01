La eliminatoria se suspende en el estadio Municipal Reina Sofía, donde se han quedado sin iluminación.

Sorpresa negativa en el Municipal Reina Sofía: se han quedado sin luz en el estadio donde juegan Unionistas de Salamanca y Villarreal, por los 16avos de final de la Copa del Rey.

Sigue en vivo y en directo el Unionistas vs Villarreal, por los Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey 2023-24

El partido acabó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, pero la prórroga no pudo comenzar a disputarse porque el estadio se quedó sin luz. Ante la falta de solución, los futbolistas se marcharon a los vestuarios.

Es un problema no sólo para los dos equipos, sino también para la organización de la Copa del Rey: mañana, lunes 8 de enero, se debe realizar el sorteo de los octavos de final. Y no es lo mismo que pase el Villarreal a que lo haga el Unionistas de Salamanca, especialmente por la localía en los emparejamientos.

PARTIDO SUSPENDIDO: ¿Y EL SORTEO?

Cabe recordar que los equipos de menor categoría son locales en las rondas de la Copa del Rey, por lo que es importante saber si pasa el Villarreal, de Primera División, o si lo hace el Unionistas, de Primera Federación. En ese sentido, parecía necesario que el duelo acabara este domingo, pero no será así.

Después de casi 40 minutos de pausa, se esperaba que el partido se reanudara esta misma noche. La luz había vuelto, pero no con la intensidad máxima. Además iba y venía, por lo que el árbitro y los delegados de los dos equipos decidieron que no se reanudara esta noche. Según informa "Radio Marca", Unionistas de Salamanca quería acabar el duelo con la luz que había en el estadio, mientras que el Villarreal prefería no terminarlo bajo esas condiciones.

Durante el tramo final de los primeros 90 minutos ya había habido problemas con la luz, que iba y venía. "¡Paga las luces, Mañueco paga las luces!", cantaban desde la grada al presidente de la Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco.

Mañueco, por cierto, no se ha querido perder el encuentro de los 1/16 de final de la Copa del Rey en su ciudad entre Unionistas de Salamanca y el Villarreal CF de la Primera División. El mandatario, aficionado al fútbol, se ha sentado en el palco junto al presidente de Unionistas, el abogado Roberto Pescador, y ha posado con una bufanda del club salmantino en la grada antes de que diera comienzo el encuentro en el Reina Sofía.

LOS MOMENTOS DESTACADOS...

¿PENALTI? EMPATA UNIONISTAS

EL GOLAZO DEL VILLARREAL

LA GRAN POLÉMICA