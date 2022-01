¿Qué pasa con Riqui Puig?

Una segunda amarilla a Clément Lenglet o a Memphis Depay, o la expulsión de cualquier otro jugador del Barcelona con ficha del primer equipo, hubiera significado la derrota del conjunto azulgrana en Granada por alineación indebida. Según el reglamento, en el campo de juego hay que tener como mínimo siete jugadores con ficha y dorsal del primer equipo y el Barça, en el preciso momento en el que Álvaro Sanz sustituyó a Ousmane Dembélé, se quedó precisamente en ese número: siete del primer equipo y tres del filial, tras la expulsión por doble amarilla de Gavi. A un tropezón perder el partido en los despachos. ¿Por qué no entró entonces un futbolista profesional? Es una de las grandes preguntas que se hacen los medios catalanes, junto a otra de la misma impotancia: ¿Por qué no entró Riqui Puig en lugar de Álvaro Sanz?

Riqui es uno de los futbolistas en los que se depositó una esperanza extraordinaria en Barcelona. Desde que era un juvenil, y pese a su constitución física, siempre ha tenido todos los focos apuntándole, esperando a que explote en el terreno de juego y se convierta en un jugador emblema para el Barça como lo fueron Xavi e Iniesta. Se le ha comparado con ambos. Pero ya hace algunas temporadas que Riqui no acaba de hacer el paso. Puede que tampoco le hayan dejado las oportunidades que otros sí han tenido. Pero lo que está claro es que algo pasa con el centrocampista de Matadepera. Ni Ernesto Valverde, ni Quique Setién, ni Ronald Koeman le dieron cancha. Y ahora es Xavi, quién en los últimos partidos ha decidido prescindir de su vecino (Matadepera se encuentra a 4kms de Terrassa).

Con 16 bajas en el equipo, en Mallorca fue titular. No había alternativa, no quedaban jugadores del primer equipo disponibles y Riqui debía entrar en el once. No jugó un mal partido, dominó los tiempos, se ofreció, jugó el balón con precisión y estuvo activo cerca del área. Cometió algunos errores, pero en general hizo una buena actuación. Pero no sucedió lo mismo entre semana en Linares. El '6' disputó la primera parte y no estuvo bien, aunque tampoco lo estuvieron otros de sus compañeros. Pero en el descanso, con el equipo perdiendo 1-0 y necesitando reaccionar, Xavi decidió sustituirle y sentarle en el banquillo. Riqui fue el único cambio táctico del Barça, ya que el otro cambio, Ronald Araujo, tuvo que dejar el campo por haberse fracturado dos dedos de la mano en un choque fortuito contra un rival.

Algo no le está gustando a Xavi. Antes del partido de Linares ya dejó entrever que le pide más: "Le insistimos que llegue al área y pruebe el último pase y el remate. También que mire antes de recibir, por si está solo o no. Son situaciones del juego que tiene que entender". Pero en Granada saltaron todas las alarmas. Puede que las definitivas. Ganando 0-1, faltando ocho minutos para el final y con el riesgo de jugar con el mínimo de futbolistas del primer equipo, Xavi decidió dar entrada al joven Álvaro Sanz teniendo a otro centrocampista profesional disponible: Riqui Puig. La explicación tras la rueda de prensa todavía genera más debate: "Teníamos que controlar el partido porque teníamos muchas pérdidas. Álvaro es un jugador que controla bien el balón y da fluidez, le necesitábamos. El partido requería de controlarlo y tener paciencia, pero no ha podido ser". Según Xavi, el partido necesitaba jugadores con unas características técnicas que, teóricamente, Riqui posee. Pero el entrenador no le eligió y prefirió arriesgar. Algo está pasando con Riqui Puig.