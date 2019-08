Qué partidos se perderá Messi tras la sanción de la CONMEBOL

El capitán de la Selección argentina recibió dos suspensiones: una por su expulsión ante Chile y otra por sus duras declaraciones post partido.

Si Lionel Messi había terminado enojado tras la eliminación de la ante por la utilización del VAR, su bronca sólo empeoró tras la injusta expulsión en el partido por el tercer puesto ante . Tras un cruce con Gary Medel, Mario Díaz de Vivar echó a Leo , quien, ahora, ya sabe que tendrá que cumplir no una sino dos sanciones que lo privarán de estar en varios partidos de la Selección argentina.

Las penas disciplinarias en las copas que no se puedan cumplir en la misma competencia, se purgarán en el siguiente torneo oficial, según dispone el reglamento. El primer cotejo por certámenes CONMEBOL que tendrá la Albiceleste será la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2022. Aunque el rival todavía no se conoce, la Pulga ya sabe que no podrá estar en ese debut debido la tarjeta roja que le mostró el árbitro paraguayo.

Pero eso es todo. El 10 de también fue castigado por sus duras declaraciones post partido, en las que cargó sin filtro contra la organización del certamen. El Tribunal de Disciplina confirmó que capitán argentino queda suspendido por los próximos tres meses -a partir del 3 de agosto de 2019-, por lo que no podrá participar de los amistosos que su Selección afrontará en las fechas FIFA de septiembre (ante y Chile) y octubre (contra y País Vasco).

El retorno de Leo podría darse en noviembre, cuando el equipo de Lionel Scaloni se mida ante Brasil y Arabia Saudita, en Riad.