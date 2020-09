¿Qué necesita River para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores?

El Millonario visita a Binacional en busca de un triunfo que le permita acercarse a la siguiente fase del certamen en uno de los grupos más parejos.

El largo parate en el fútbol argentino por la cuarentena pareció no afectar a River en su primer partido ante Sao Paulo. Al Millonario le tocó bailar con una de las más feas, ya que debía enfrentar a un rival que prácticamente no había dejado de competir, y no solo dio la talla, sino que, a pesar de haber empatado, bien podría haber ganado. Pero merecimientos al margen, las zonas entran en etapa de definiciones y Marcelo Gallardo empieza a mirar la tabla para saber qué es lo que necesita para clasificarse a octavos de final.

El Grupo D se destaca por su paridad: ninguno logró despegarse y los cuatro equipos cuentan con chances matemáticas de clasificarse, independientemente de los resultados de esta cuarta fecha. Lo que más complica al Millo es aquella derrota en la primera jornada ante los ecuatorianos, que lo deja igualado con cuatro puntos con los paulistsas tras tres fechas disputadas. Así, los del Muñeco necesitan sí o sí volver a sumar de a tres y cuentan con una ventaja: tras esta visita a Lima, cerrarán su participación con dos encuentros consecutivos como local.

Como los de Núñez y los brasileños se encuentran en la misma posición y con la misma cantidad de puntos (4 cada uno), la única cuenta que podría, por ahora, asegurar su clasificación a la próxima ronda es que saquen siete de las nueve unidades que quedan en juego y que se mantengan por encima en la diferencia de gol (+5 contra +2). Por eso, más allá del choque ante Binacional, los hinchas deberían tener un ojo puesto también en lo que suceda entre Liga y Sao Paulo en Quito...

