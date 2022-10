Qué necesita Millonarios para clasificar al Cuadrangular de la Liga BetPlay 2022 II

El Embajador se juega el todo por el todo como visitante en la última fecha ante Alianza Petrolera.

Todo está por definirse en la última fecha de la fase Todos contra Todos en la Liga BetPlay 2022 II pues hay 11 equipos disputando seis cupos disponibles hacia los Cuadrangulares semifinales.

El octavo lugar pertenecer parcialmente a Millonarios, algo impensado un mes atrás cuando era el líder en solitario del campeonato y se proyectaba como uno de los clasificados con antelación, pero que ante la mala racha de resultados, hoy lo tienen mirando la calculadora para analizar sus posibilidades.

En Goal te contamos cuántos puntos y qué resultados necesita el equipo Albiazul para, por fin, estar en la semifinal del segundo semestre.

Las cuentas de Millonarios para clasificar a Cuadrangulares

Completadas 19 fechas, el Embajador ocupa la última casilla de clasificados con 29 puntos y 8 goles en Gol Diferencia, factor que le permite superar a Atlético Nacional y Pereira que tienen sus mismas unidades.

Por eso el equipo de Alberto Gamero tendrá que dar lo mejor de sí en su visita a Alianza Petrolera para no poner en riesgo su presencia en la semifinal y mantenerse como aspirante al título de acuerdo a los posibles resultados que tendría.

Ganando: obtendrá 32 puntos para tener total tranquilidad con la clasificación sin mirar a nadie más.

Empatando: quedará con los mismos 30 puntos que tendrán América, Once Caldas y Bucaramanga antes de iniciar la fecha, pero deberá esperar al menos dos resultados a favor para no verse por fuera: que Unión Magdalena no le gane al América por un solo gol, que Nacional no gane y de ser así no sea por goleada o que Junior no gane.

Perdiendo: mantendrá sus mismos 30 puntos actuales pero perdería el lugar con Nacional, Pereira, Junior y Unión dependiendo de sus resultados.