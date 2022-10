Qué necesita Atlético Nacional para clasificar al Cuadrangular de la Liga BetPlay 2022 II

El Verdolaga se juega el todo por el todo como local en la última fecha ante Equidad.

Todo está por definirse en la última fecha de la fase Todos contra Todos en la Liga BetPlay 2022 II pues hay 11 equipos disputando seis cupos disponibles hacia los Cuadrangulares semifinales.

El vigente campeón, Atlético Nacional, es uno de los protagonistas que buscarán inscribir su nombre en la siguiente instancia, aunque le espera un duro desafío en el Atanasio Girardot recibiendo a Equidad, que aún tiene una pequeña posibilidad de meterse aunque no depende de sí mismo.

En Goal te contamos cuántos puntos y qué resultados necesita el equipo Verdolaga para seguir en la defensa de su título.

Las cuentas de Atlético Nacional para clasificar a Cuadrangulares

En el marco de la versión número 17 del Día del Hincha Verde, los antioqueños esperan hacerse fuertes ante los capitalinos para darle una alegría a su afición. Así lo manifestó el técnico Paulo Autuori en la conferencia de prensa previa: "Nosotros queremos ofrecer la clasificación para los hinchas verdolagas y después pelear por el título. Es nuestro sueño".

Entonces, según los enfrentamientos de la fecha 20, esto le espera al Verdolaga en cada uno de los escenarios posibles sabiendo que no depende de nadie más para lograrlo. Nacional es noveno en la tabla con 29 puntos y +6 en gol diferencia.

Ganando: llegará a 32 puntos y clasificará a Cuadrangulares sin importar otros resultados.

Empatando: quedará con 30 puntos, necesitando que se le den tres de los siguientes resultados: que América no pierda y si lo hace, sea por goleada para que entre a jugar el gol diferencia; que Once Caldas pierda o que Millonarios o Junior no ganen.

Perdiendo: se mantendrá con 29 puntos por fuera de los ocho, quedando eliminado.