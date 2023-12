El partido en el Coliseum acabó con polémicas y varias expulsiones.

El Getafe recibía al Valencia este viernes en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 16 de la temporada 2023-2024 de LaLiga. El partido no tuvo tantos goles como polémicas y expulsiones. Una de ellas fue la roja vista por Javi Guerra.

¿Qué le dijo a Cuadra Fernández y por qué fue expulsado Javi Guerra durante el Getafe - Valencia de LaLiga 2023-24?

El Getafe se adelantó con un gol de Borja Mayoral en el minuto 86. El Valencia ya jugaba con diez hombres por la expulsión de Gabriel Paulista por doble amonestación.

Un par de minutos después del gol de Mayoral, el que vio la roja fue Javi Guerra. No se llegó a advertir qué le habrá dicho al árbitro, pero no ha dudado ni un segundo Cuadra Fernández en mostrarle el camino a los vestuarios. Hugo Duro tropezó con el colegiado y su compañero le ha dicho algo que no ha sentado nada bien al trencillas. Se espera por el acta arbitral para saber qué fue lo que originó la expulsión y qué sanción puede tener.

Dos bajas clave para enfrentar al Barça

El Valencia terminó el partido con nueve jugadores y perdiéndolo por la mínima diferencia. El Getafe sufrió la expulsión de Domingos Duarte sobre el final del duelo.

Además, Rubén Baraja no podrá contar para el próximo partido con dos futbolistas importantes como lo son Gabriel Paulista y Javi Guerra. Y ese duelo es nada menos que contra el vigente campeón, el FC Barcelona, en Mestalla. Chés y culés se medirán el próximo sábado desde las 21:00 horas.