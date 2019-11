¿Qué jugadores saldrían de Cruz Azul para el Clausura 2020?

Tras un rotundo fracaso en el Apertura 2019, la Máquina podría tener una fuerte reestructura para el siguiente año.

Cruz Azul cumplirá un año más sin título de liga en diciembre y los aficionados están perdiendo la paciencia. El conjunto aseguró quedarse fuera de Liguilla con la derrota ante Santos en la Jornada 18, por lo cual la directiva tendría pensado un cambio en su plantilla para el Clausura 2020.

La Máquina cuenta con uno de los planteles más caros de la , pero dichos números no se han visto reflejados en el terreno de juego. Colectivamente hablando, el equipo no funciona y Siboldi buscaría dejar ir a algunos jugadores que no rinden partido tras partido.

En Goal analizamos los rumores sobre salidas y qué tan viables son para esta lista de los posibles candidatos a dejar el equipo para la próxima campaña:

JULIO DOMÍNGUEZ

El defensor de la Máquina podría vivir sus últimos días en la Noria. Los rumores indican que Guadalajara podría estar interesado en sus servicios para brindarle experiencia a la zaga. Además, podría reencontrarse con Ricardo Peláez en el Rebaño Sagrado.

RAFAEL BACA

Baca sufrió bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha y, aunque con Siboldi volvió a aparecer, es notable que su papel en el equipo ya no es como titular. El mediocampista quiere mantenerse en el club, siempre y cuando pueda tener más minutos.

El rumor más fuerte que ronda a es la salida del Piojo. El mediocampista tendría un pie fuera del equipo y tendría que mudarse a Jalisco para unirse a las a partir del Clausura 2019. El reencuentro con Ricardo Peláez lo tentaría a dejar a la Máquina.

MISAEL DOMÍNGUEZ

Otro jugador que vio disminuidos sus minutos con la Máquina es Misael Domínguez. El jugador recientemente tuvo participación en el duelo ante Santos, pero no es un hombre en el que confíe ciegamente Siboldi.

MARTÍN CAUTERUCCIO

Cuando la afición ya no quiere a un jugador, es difícil que éste retome el cariño de sus seguidores. Cauteruccio ha fallado en momentos clave para Cruz Azul, quienes estarían buscando una renovación en su ataque.