Qué fue de Gerard Deulofeu, exfutbolista del Barcelona

El apodado como 'Messi catalán' se marchó al Watford tras varias cesiones y ahora se recupera de una grave lesión.

Gerard Deulofeu ha vuelto a saborear el fútbol después de desvincularse definitivamente del . Lo hizo el 29 de enero de 2018, cuando se convirtió en jugador del a todos los efectos, regresando a uno de los pocos clubes donde había logrado enseñar su mejor fútbol. Porque los inicios en el fútbol profesional del que fuera señalado como el Messi catalán no han sido nada fáciles y el propio jugador ha reconocido en más de una ocasión que "la comparación me perjudicó".

Deulofeu no convenció ni a Luis Enrique ni a Valverde

Nunca tuvo una gran predisposición a jugar sin balón y ello le perjudicó cuando alcanzó el primer equipo. Luis Enrique Martínez no le permitió estar en la plantilla el verano de 2013. Empezó entonces un periplo de cesiones al y al antes de convertirse en nuevo jugador de los toffees en 2015 pero sólo un año y medio después fue cedido al Milan. Allí recuperó parte del nivel perdido y el Barcelona pagó 14 millones para recuperarle, ya con Ernesto Valverde de entrenador, en 2017.

Tampoco con el txingurri logró encontrar su sitio en azulgrana. Ni siquiera con la salida de Neymar Da Silva que le abrió las puertas de la titularidad logró tener cierta continuidad y volvió a salir traspasado, esta vez para no regresar, al Watford. Allí recuperó su mejor versión hasta que se rompió el ligamento cruzado anterior en un balón disputado con Virgil Van Dijk a inicios de marzo.

Se recupera de una grave lesión

Deulofeu, de todas formas, se muestra optimista a pesar de que el parte médico vaticinó que estaría por lo menos seis meses alejado de los terrenos de juego. "Tuve suerte en operarme antes de la pandemia porque si hubiera tenido que operarme ahora no hubiera podido" comentó recientemente en Catalunya Ràdio, donde también reconoció que "me he ido a vivir con mi fisioterapeuta" para no retrasar ni un poco su recuperación.

Ni él espera poder volver a vestirse de corto esta temporada a pesar de la demora por el coronavirus porque no llegará a tiempo. Sin embargo, se prepara para la próxima y celebra que "me perderé menos partidos de los que esperaba". Si un culé de cuna como él ha logrado convencerse de que hay vida más allá del Barcelona ni duda cabe que una lesión, a pesar de la gravedad, acabará con las ganas de un tipo que insiste en que "tengo una larga carrera por delante".