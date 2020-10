​¿Qué es el virus FIFA y por qué molesta a los clubes?

Las lesiones en los partidos internacionales son una constante que le quitan el sueño a los entrenadores de los clubes a nivel mundial.

El futbol no está a salvo de contagios. Y no, no estamos hablando de los contagios por la pandemia de coronavirus que se registran a diario. Es otra enfermedad. Una que aparece justo cuando los equipos están a un paso de alcanzar el punto más alto de su ritmo competitivo, atacando el sistema inmunológico de cada plantel: el virus FIFA.

Es el dolor de cabeza de todos los entrenadores. Siempre que hay que jornada internacional, independientemente de si es por amistosos, eliminatorias o algún torneo como la Liga de Naciones, el deseo de cualquier entrenador es el mismo: que todos los jugadores cedidos a sus selecciones regresen sin lesiones y en óptimas condiciones.

Sin embargo, las plegarias de los estrategas no siempre funcionan. El aumento de las cargas de trabajo y el poco tiempo de recuperación es la combinación perfecta para que aparezcan las lesiones. Eso sin mencionar las jugadas accidentales que se producen en los partidos, que hacen de la Fecha FIFA una pesadilla para todos los clubes.

En Goal te contamos todo lo que debes saber sobre el virus FIFA:

¿QUÉ ES EL VIRUS FIFA?

Virus FIFA es el término que eligieron los medios de comunicación para referirse al fenómeno de las lesiones en el futbol internacional. Los clubes están en la obligación de ceder a los jugadores que sean convocados por sus selecciones para los partidos oficiales, exponiéndose a perderlos por una acción desafortunada.

El caso más reciente es el de Santiago Arias, quien se lesionó en el debut de en las Eliminatorias Sudamericanas ante . El lateral protagonizó una escena que le dio la vuelta al mundo tras disputar un balón con Darwin Machís: su pie izquierdo se quedó atorado entre el cuerpo del rival y el suelo.

Bayern Leverkusen, club en el que milita Arias, dio a conocer que el colombiano sufrió una fractura de peroné y varias lesiones en los ligamentos de su tobillo izquierdo. El lateral estará, al menos, medio año de baja y tendrá que pasar por el quirófano. Su regreso, en el mejor de los casos, se producirá a final de temporada.

Lo sucedido con Arias es apenas una de las tantas postales negativas que nos han dejado los compromisos internacionales a lo largo de la historia. Esa es la razón por la que una Fecha FIFA es sinónimo de pánico para cualquier técnico, sobre todo en Europa, donde se encuentran la mayoría de los jugadores convocados por cada país.

MOLESTIA DE LOS CLUBES

Hace tan solo unas semanas se produjo una situación de este tipo en la , concretamente con Guillermo Ochoa. El portero del América se lesionó durante el calentamiento del partido ante , correspondiente a la Jornada 12 del Guardianes 2020 y se espera que sea baja durante las próximas cuatro semanas.

Sin embargo, Memo había trabajado toda la semana en el microciclo del Tata Martino, previo al amistoso de la Selección mexicana contra Guatemala. Esta situación provocó el enfado de Miguel Herrera, quien se arrepiente de haberlo prestado al Tri debido a que considera que no piensan en los intereses del club azulcrema.

"La lesión de Memo fue por prestarlo a Selección, por eso no me gusta prestarlos en estas fechas que no son FIFA. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros. ¿Por qué nosotros sí?”, criticó el director técnico de las Águilas, que no pudo contar con Ochoa en los clásicos contra Cruz Azul y Pumas en la Liga MX.

La queja de los clubes siempre está presente con cada Fecha FIFA, evitando prestar a los jugadores a menos que sea para un partido de carácter oficial. A fin de cuentas son los que pagan sus salarios, los tienen en propiedad y aun así se exponen a perderlos por lesión, lo que supone un duro golpe a la planificación del equipo.