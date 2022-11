Qatar vs. Senegal en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Qatar y Senegal, correspondiente al Grupo A del Mundial de Qatar 2022.

Qatar y Senegal se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Thumama como escenario se presenta el país anfitrión, el primero en la historia de los mundiales en perder en el debut, frente a un rival que también necesita sumar de a tres puntos con urgencia.

El Marrón se presenta al compromiso después de perder por marcador de 0-2 ante Ecuador en una decepcionante actuación para su afición. El equipo dirigido por Félix Sánchez Bas se quedó sin sumar y es sotanero en el grupo.

Por su parte, los Leones de la Teranga cayeron por 0-2 ante Países Bajos en la primera jornada, sin embargo, dejaron una buena impresión sin Sadio Mané. El cuadro a cargo de Aliou Cissé comparte el fondo del sector con Qatar.

QATAR - SENEGAL, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre el Marrón y los Leones de la Teranga, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Qatar enfrenta a Senegal en la fecha 2 del Grupo A del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Thumama

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Qatar - Senegal FECHA Viernes 25 de noviembre ESTADIO Al Thumama | Doha, Qatar HORARIO 10:00 (ARG, BRA, CHI), 08:00 (COL), 07:00 (MÉX), 14:00 (ESP), 05:00 (PT), 08:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Qatar y Senegal estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

QATAR

Barsham; Homam, Hassan, Khoukhi, Ismail, Pedro; Madibo, Boudiaf, Al Haydos; Afif, Almoez.

SENEGAL

Mendy; Jakobs, Diallo, Koulibaly, Mendy; Diedhiou, Mendy, Gueye; Sarr, Dia, Diatta.