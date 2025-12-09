Qarabag vs. Ajax, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los problemas de Ajax en la Eredivisie holandesa se ven agravados por unas primeras semanas desastrosas en la Champions League de esta temporada. Ganadores de la Champions League en 1995, Ajax no ha ganado su título nacional desde 2021/22, y ya están a 14 puntos del líder PSV después de 15 jornadas. Sin embargo, han ganado sus dos últimos partidos tras una serie de cuatro derrotas en todas las competiciones.

Sus anfitriones azerbaiyanos, Qarabag, solo han perdido uno de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, una derrota por 2-0 en Nápoles en noviembre. Esperan tener oportunidades de vencer a un equipo de Ajax herido con cinco derrotas en cinco partidos. Han anotado solo UN gol y están en el último lugar del grupo de 36 equipos.

El inicio del partido es a las 18:45 horas (tiempo de España) el miércoles 10 de diciembre.

Cómo ver Qarabag vs Ajax, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramaunt+ y ViX Premium, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio de Qarabag FK vs Ajax

Liga de Campeones - Champions League Tofiq Bakhramov Stadium

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Tofiq Bəhramov.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo & plantillas

Noticias del equipo Qarabag FK

Qarabag está sin Ramil Sheydayev, que no es elegible, y el lesionado Kady Borges. Mateusz Kochalski comenzará en la portería, con Matheus Silva y Bahlul Mustafazada anclando la defensa. Zoubir, Leandro Andrade y Emmanuel Addai buscarán generar oportunidades para el delantero Camilo Durán.

Noticias del equipo Ajax

El Ajax no contará con Steven Berghuis, que tiene una lesión en la ingle. Josip Sutalo, James McConnell y Jorthy Mokio también están ausentes. Wout Weghorst ha marcado el único gol del Ajax en la competición hasta ahora.

Forma

Récord de enfrentamientos directos

QRB Último partidos AJX 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Qarabag FK 0 - 3 Ajax 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificaciones

