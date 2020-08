¿Puede un jugador de la Liga MX negarse a jugar por riesgo a contagiarse de coronavirus?

La ola de contagios en la Liga MX despierta ciertas dudas entre los equipos de Primera División.

Ante los constantes casos positivos por COVID-19 en la Liga MX, algunos jugadores han dado señales de llamadas de atención por el regreso a la actividad en el Guardianes 2020.

Y es que se ha mencionado sobre el temor a jugar los partidos y que pueda detonar en contagios, mismos que los convierten en bajas de los clubes y los tienen en aislamiento por más de quince días.

Sin embargo, no existe alguna regla al día de hoy que marque una autorización por parte de los clubes sobre no ser sancionado en caso de decidir no jugar los partidos por el mismo riesgo. Ahí entra la influencia de los departamentos médicos y la respuesta al cuerpo técnico.

Previo a disputar la Copa GNP por , el plantel de fue consultado por Ricardo Peláez sobre si tenían el deseo de jugar o no la competencia por los riesgos que podría tener. Todos aprobaron disputarla aunque después vino una avalancha de contagiados.

En ese sentido, la Asamblea de Dueños aún no ha establecido en su protocolo, mismo del que Goal tiene copia, una regla en caso de que un jugador se niegue a participar. Los únicos casos en los que tiene validez oficialmente la ausencia es en caso de haber enfermado del virus.

Será cuestión de tiempo para que esta situación se establezca formalmente, pero también dependerá de los clubes el respaldo que tengan sus jugadores en un problema global.