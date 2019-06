¿Puede el Real Madrid permitirse fichar a Pogba y Neymar?

Los merengues ya han gastado 303 millones en fichajes pero los fichajes de las dos estrellas supondría el gasto de más de 300 más. Las ventas, clave.

El está inmerso en una reconstrucción completa de la plantilla para la temporada 2019-2020. Los merengues ya han cerrado 5 fichajes con las contrataciones de Militao, Rodrygo, Jovic, Hazard y Mendy, operaciones que ya han elevado el gasto de fichajes hasta los 303 millones de euros pero parece que la inversión no se va a detener en las próximas semanas.

No obstante, los 45 que ha pagado por Rodrygo ya los abonó el año pasado y el gasto repercute en el ejercicio de la temporada 2018-2019 y no en el de la 2019-2020, que se quedaría en 258, ya que el brasileño ya ha estado en los últimos meses como cedido en el Santos y no en propiedad del club sudamericano.

JUGADOR PROCEDENCIA PRECIO Eden Hazard 100 M€ Luka Jovic Eintracht 60 M€ Militao Porto 50 M€ Ferland Mendy O. 48 M€ Rodrygo* Santos 45 M€

* Los 45 millones de Rodrygo repercuten en el ejercicio de la temporada 2018-2019.

Las cuentas por Pogba y Neymar

El siguiente nombre en la agenda es el de Paul Pogba. El jugador ya ha manifestado al que quiere salir y el Real Madrid quiere contentar a Zinedine Zidane, que ha pedido su fichaje como prioritario. Su precio de salida no será barato y los blancos tendrán que pagar 125 millones de euros por el centrocampista, que se convertirá en el fichaje más caro de la historia. La operación elevaría el coste de la inversión blanca a 428 'kilos', 383 sin los citados 45 de Rodrygo, pero sin contar los pluses de cada una de las operaciones.

Además, las últimas horas han ofrecido una oportunidad de mercado a Florentino Pérez. En las oficinas del Bernabéu como en la de todos los grandes clubes del mundo ya saben que Neymar tiene el cartel de se vende. Su salida, según L'Equipe sólo se produciría por una gran oferta, por lo que intentarían, como mínimo, recuperar los 222 millones de euros que pagaron en 2017 para pagar su cláusula de rescisión con el . Suponiendo que ese fuera su precio de salida, el Real Madrid necesitaría casi 350 'kilos' más para fichar a Pogba y Neymar y la inversión de la plantilla 2019-20 ascendería a más de 600 millones de euros.

La operación salida

No obstante, el Real Madrid también espera cuadrar las cuentas con la operación salida. Los blancos tienen que dar salida a varios jugadores que regresan tras cesión como son James Rodríguez, Mateo Kovacic, Theo Hernández, Raúl De Tomás, Borja Mayoral, Lucas Silva y Martin Odegaard. De los cedidos sólo parece que Andriy Lunin tiene opciones de quedarse como segundo portero por detrás de Courtois.

Los cedidos

El valor de mercado de estos jugadores, según Transfermarkt asciende a los 141 millones de euros sin contar a Lunin y en la mayoría de los casos el Madrid está tratando de venderlos y no venderlos para hacer caja aunque en casos como el de Odegaard se guarde una opción de recompra posterior. Kovacic aún debe conocer si podrá recalar en el Chelsea que podría inscribirlo aunque no le retiren la sanción de la FIFA pero espera la resolución para sentar las bases de la negociación. Además, el entrenador que sustituya a Maurizio Sarri tendrá que dar el visto bueno a su incorporación.

Por su parte, James Rodríguez tiene mucho cartel, especialmente en , donde la relacionan con la y el Nápoles, que también ha sido relacionado con Theo Hernández y ya en el pasado pescó entre los descartes blancos fichando a Higuaín, Albiol y Callejón en 2013. Por su parte, Mayoral está en los planes de la para su delantera y Raúl De Tomás podría recalar en el por unos 30 millones de euros, algo más que su valor de mercado de 20 kilos.

Los descartes

No sólo con los cedidos podría hacer caja el Madrid, a los 100-150 milones que podría recuperar por esta vía, el Real Madrid también tiene en el escaparate a Keylor Navas y Luca Zidane en la portería; Vallejo y Reguilón en la defensa, pese a los anuncios públicos de ambos de que quieren permanecer en la plantilla; Marcos Llorente, Ceballos, Brahim e Isco y Bale.

Sus salidas serán claves para obtener liquidez pero también para que cuadren las cuentas y no haya avisos e la UEFA por infringir el fair play financiero como ha ocurrido en el pasado a , o Porto. La norma, a través de la ordenanza 6, dice que ningún club puede superar en más de 100 millones el balance entre ingresos y gastos en fichajes pero el Madrid puede incluir los traspasos de alguno de los cuatro jugadores que ya ha fichado en el ejercicio 2018-2019 para así ganar un poco de aire a este respecto.

En el caso de Brahim, lo más seguro es que su macha, de producirse, se cierre como una cesión, mientras que por Vallejo y Reguilón podrían ser traspasos con opción de recompra y el resto se marcharían para no volver. Su valor de mercado asciende a 205 millones de euros, que podrían marcar el mínino que espera recibir el Real Madrid por su ventas aunque las cifras podrían ser más elevadas, ya que en muchos de estos casos a los jugadores no el faltan novias. Es decir, como mínimo, el club merengue debe recaudar 300 millones en traspasos, si no ocurre nada extraño en sus planes aunque parece que Isco y Bale, los jugadores más valiosos y con un salario más alto no venderán barata su salida.

El ahorro del Real Madrid

La inversión de los merengues va a ser sin duda mastodóntica pero como en la fábula de la cigarra y la hormiga, lleva años preparándose para este momento. Los blancos no realizaban una remodelación en su plantilla así desde 2009 cuando contrataron de una tacada a Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaka o Xabi Alonso e invirtieron 258,5 millones de euros.

Desde entonces, cada año llegó una figura suelta, como pasó con Modric (35 M€), Bale (101 M€) o James Rodríguez (75 M€), complementos para la plantilla como Isco, Illarramendi, Lucas Vázquez o Mariano o jóvenes promesas como Dani Ceballos, Asensio, Lunin, Vinicius, Odegaard o Rodrygo, estos dos últimos grupos con rendimiento dispares.

Es decir, el Real Madrid en los últimos diez años y sin contar esta temporada es sólo el séptimo equipo que más ha gastado en Europa con un balance negativo de 390,4 milllones de euros entre ingreos y gastos en fichajes tras invertir 1.007 millones de euros. Además, estos datos han dejado importantes éxitos deportivos tras ganar 4 en esta década aunque con el lunar de haber conquistado sólo 2 veces en este periodo y muchos de ellos ni llegaron a la final.

CLUB GASTOS INGRESOS BALANCE Manchester City 1.500 M€ 433,8 M€ -1.070,83 M€ Chelsea 1.320 M€ 758,67 M€ -560,93 M€ Barcelona 1.230 M€ 673,20 M€ -553,07 M€ PSG 1.220 M€ 351,25 M€ -867,35 M€ Juventus 1.160 M€ 692,41 M€ -470,75 M€ Manchester United 1.090 M€ 423,49 M€ -666,55 M€ Real Madrid 1.007 M€ 681,85 M€ -390,40 M€

* Datos de la web Transfermarkt .

Por este orden, Manchester City, Chelsea, Barcelona, PSG, Juventus y Manchester United han gastado más que el Real Madrid en fichajes en la última década y junto a los blancos sólo el Barcelona, dos veces, y el Chelsea, una vez, han conseguido ser campeones de Europa gastando más dinero. También es el club que tiene un descuadre menor en cuanto a lo que ha gastado y lo que ha ingresado en traspasos.

La financiación del Santiago Bernabéu

A la hora de analizar la inversión que ya ha realizado y que va a realizar el Real Madrid también conviene analizar que el club blanco va a realizar una ambiciosa remodelación del Santiago Bernabéu, que deberá costear en los próximos años pero que no interferirá en los presupuestos del próximo curso, donde todos los esfuerzos están destinados en reforzar el equipo.

El club de Concha Espina recibirá un crédito de 575 millones de euros, a un plazo de 30 años y un interés fijo de 2,5%. Sin embargo, no empezará a devolverlo hasta el próximo 30 de julio de 2023 y hasta su vencimiento el 30 de julio de 2049 y además lo devolverá en cuotas anuales fijas de 29,5 millones de euros, fácilmente asumibles para la economía de un club con el presupuesto que maneja el Real Madrid.

Con todos estos ingredientes en la coctelera, se concluye que el Real Madrid va a ser con casi toda seguridad el club que más invierta en fichajes en el verano de 2019, ya ha gastado casi 260 millones de euros pero aún va a invertir más. Si la operación salida repercute los beneficios esperados y con el límite en la inversión realizado en la últimas temporadas, no parece una quimera, al menos en el plano económico, pensar que Pogba y Neymar pueden acabar jugando en el Santiago Bernabéu este verano.