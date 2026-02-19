PSG vs. Metz, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El PSG querrá cumplir con el trámite con el mínimo alboroto ante el Metz antes de volver a centrar su atención en la acción de la Liga de Campeones contra otro rival francés.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Paris Saint-Germain vs Metz, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver PSG vs Metz, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de TV5MONDE, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido PSG vs Metz

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 21:05 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

México: 14:05 horas

Argentina: 17:05 horas

Estados Unidos: 15:05 horas (tiempo del este)

Previa del partido

La carrera de la Ligue 1 de esta temporada está lejos de ser un trámite, con el PSG, favorito habitual, por detrás del Lens por un punto tras 22 partidos disputados. Los parisinos, muy goleadores, han encontrado la red 12 veces en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y confiarán en sus opciones ante un Metz que ha encajado 49 goles en la Ligue 1, el peor registro de la división. Los visitantes están en el fondo de la Ligue 1, sin ganar en siete partidos.

Getty Images

El PSG querrá resarcirse de la derrota ante el Rennes en su último partido de liga. Ojo con Desire Doue, recién salido de un cameo decisivo desde el banquillo contra el Mónaco en un duelo de playoff de dieciseisavos de final de la Champions League.

Getty Images

Estadísticas clave, noticias de lesiones

El PSG realizará pruebas físicas de última hora a Senny Mayulu y Fabián Ruiz, mientras que el Metz probablemente no contará con Benjamin Stambouli y Boubacar Traoré.

El PSG ha ganado sus últimos 15 enfrentamientos con el Metz.

El PSG ha ganado seis partidos consecutivos de la Ligue 1 en el Parc des Princes, encajando solo un gol durante esa racha.

Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación