Prórroga o penaltis: cómo se deciden los partidos del Mundial Qatar 2022 en caso de empate

Cuatro años y medio después por fin llega el Mundial de Qatar 2022. El planeta fútbol se paraliza ante la cita mundialista en el torneo con mayor prestigio de este deporte en una larga carrera a la que sólo han llegado 32 combinados y donde sólo una selección se hará con el cetro mundial.

Como es habitual, estas 32 selecciones quedarán encuadradas en ocho grupos, del A al H incluidos, de los que los dos primeros de cada uno pasarán a las eliminatorias de los octavos de final.

Evidentemente, los duelos de octavos en busca de los cuartos de final, las semifinales y la gran final se disputarán a partido único en las diferentes sedes del país anfitrión, Qatar.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h