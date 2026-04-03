El astro portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, hizo sus primeras declaraciones tras la contundente victoria por 5-2 sobre el Al-Najma, el viernes por la noche, en la 27.ª jornada de la Liga Pro Roshen, donde habló de sus sensaciones tras el partido y del rendimiento de sus compañeros en el «Al-Alamy».

El partido supuso el regreso de Ronaldo a la competición tras 34 días de ausencia, y logró marcar un doblete en la noche en la que alcanzó los 100 partidos con la camiseta del Al-Nassr en la Liga Roshen.

Ronaldo publicó un tuit en su cuenta oficial de la red social «X», en el que dijo: «Es bueno volver... Seguiremos adelante juntos».

Asimismo, Ronaldo retuiteó la publicación de la cuenta oficial de la Liga Roshen para celebrar su partido número 100 en la competición, expresando su gran alegría.

Ronaldo había sido galardonado con el premio al mejor jugador del partido por la Asociación de la Liga Roshen, tras elevar su cuenta a 23 goles y situarse en tercera posición en la clasificación de goleadores de la competición.