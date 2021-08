Primer mal partido del Barcelona 2021-22

El equipo de Koeman no encontró su juego, ni con el 3-5-2 inicial ni con el 4-3-3 que se implantó en el segundo tiempo

El Barça no jugó nada bien en Salzburgo. Independientemente de la derrota (2-1), fue el primer mal partido del conjunto blaugrana en la pretemporada. Y coincide con el cambio de sistema que Ronald Koeman quiso probar en el césped del Red Bull Arena, volviendo a los tres centrales, dos carrileros y tres centrocampistas. No funcionó nada. Ni la defensa, a la que el Salzburgo rompió una y otra vez, ni la construcción, que fue de lo menos reconocible en un conjunto que necesita velocidad de balón para sentirse cómodo sobre el terreno de juego.

De inicio, el técnico holandés saltó con De Jong como central. A su lado, Araujo por la derecha y Lenglet por la izquierda. No se entendieron, hubo mala comunicación, se hicieron mal las coberturas y fueron sobrepasados por una delantera austríaca que le puso mucha intensidad. En el centro del campo, Sergio Busquets, Nico González y Gavi no generaron superioridades y no pudieron servir balones en condiciones a los delanteros. Ni Griezmann ni Memphis crearon grandes oportunidades de peligro, más allá de una acción individual del neerlandés que acabó con un disparo que salió cerca del palo.

A la hora de partido, Koeman volvió al 4-3-3. De Jong pasó al centro del campo, Busquets, Nico y Araujo salieron y entraron Comas para ocupar la posición de central, Sergi Roberto para el interior derecho y Demir para la plaza de extremo. También acabó entrando Riqui Puig por Gavi, al que se le vio tan fresco como en los primeros tres partidos de la pretemporada. Tampoco hubo una mejora sustancial, pero por lo menos el balón se movió con mejor sentido y la defensa no concedió tantas ocasiones, a pesar de que el Salzburgo marcó el gol de la victoria en el descuento.

"Es importante poder cambiar de sistema. El sistema de tres centrales nos dio mucho el año pasado. Todos los datos confirmaron que ese sistema fue el mejor. Es importante en volver a ese sistema, aunque esto no quiere decir que volvamos a usarlo siempre. Pero en algún partido podemos cambiar y eso será más complicado para el contrario", dijo Ronald Koeman una vez terminado el partido. Veremos qué sucede en el Barcelona-Juventus del domingo, el encuentro que puede significar el debut del 'Kun' Agüero y de Emerson Royal.