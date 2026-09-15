Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

El Sevilla vs Barcelona comenzará el 19 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 19:00 GMT.

El Barça está en una forma temible mientras el grupo perseguidor observa

El vigente campeón, el Barcelona, está en un estado de forma deslumbrante tanto a nivel nacional como en Europa. El equipo de Hansi Flick ha ganado sus cinco partidos de liga y ha marcado 21 goles en el proceso. Por momentos ha parecido imparable, con un tridente ofensivo fluido, intercambiando posiciones y causando estragos, a pesar de no estar utilizando un delantero centro reconocido. El capitán del club, Raphinha, está en el mejor momento de su vida jugando como falso 9, el nuevo fichaje Anthony Gordon ya se está convirtiendo en uno de los favoritos de la afición con sus incansables actuaciones por la izquierda, y el talismán Lamine Yamal sigue jugando con los defensores del costado izquierdo.

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El Sevilla parece mucho mejor tras una irregular temporada 2025-26

El conjunto local también ha empezado bien. Tres victorias en cinco partidos sitúan al Sevilla sexto en la incipiente clasificación de LaLiga. La única mancha hasta ahora fue una derrota en casa ante el Atlético de Madrid. Ya es una mejora enorme respecto a la pasada temporada, cuando terminó 13º en la tabla y tuvo el cuarto peor registro como local de la división. Esta es, sin embargo, la gran prueba temprana, ante un temible trío atacante capaz de marcar goles de la nada.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

Los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga entre ambos han producido 26 goles.

Raphinha, del Barcelona, suma ya esta temporada seis goles y tres asistencias en LaLiga.

Los últimos ocho goles del Sevilla en todas las competiciones han sido marcados por jugadores diferentes.

Posibles alineaciones

Sevilla (442): Vlachodimos; Iglesias, López, Salas, Suazo; Sierra, Agoume, Fofana, Correia; Stassin, Romero.

Barça (433): Joan García; Eric García, Cubarsí, Martin, Espart; López, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.

Noticias de los equipos y plantillas

El Sevilla no podrá contar con Ruben Vargas por lesión de cara a este partido, y el equipo de Luis Garcia no tiene suspensiones registradas por el momento. Se esperan más actualizaciones más cerca del inicio.

El Barcelona viaja con dos preocupaciones por lesión propias. Roony Bardghji y Frenkie de Jong están ambos de baja para Hansi Flick, aunque la profundidad de la plantilla ha hecho que los resultados no se resientan en su ausencia.

Forma

El Sevilla ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente fue un triunfo en casa por 1-0 ante el Valencia el 11 de septiembre, y también logró una victoria a domicilio por 3-1 ante el Athletic Club en agosto. Su única derrota en esa racha llegó contra el Atlético de Madrid, que le ganó 3-1 en el Pizjuán el 29 de agosto. En esos cinco partidos, el Sevilla marcó seis goles y encajó seis.

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos entre LaLiga y la Champions League, con 17 goles a favor y solo dos en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-2 en el campo del Levante el 13 de septiembre, y en esa racha también le marcó cinco goles tanto al Feyenoord como al Valencia. El equipo de Flick ha dejado la portería a cero en dos salidas consecutivas y no muestra señales de frenar.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en marzo de 2026, cuando el Barcelona ganó 5-2 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Sevilla venció al Barcelona por 4-1 en el Pizjuán en octubre de 2025, su única victoria en los últimos cinco duelos directos. El Barcelona ha ganado tres de esos cinco encuentros, con el Sevilla sumando una victoria y una derrota en casa en ese periodo.

Clasificación

En la clasificación actual de LaLiga, el Barcelona es primero mientras que el Sevilla ocupa la quinta plaza.