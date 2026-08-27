Primera División - Jornada 3 30 ago 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid vs Málaga comienza el 30 de agosto de 2026 a las 11:00 EST y a las 16:00 GMT.

Contexto del partido Real Madrid vs Málaga

El Madrid, bajo la tutela de Jose Mourinho por segunda vez, necesitó un gol en el minuto 90 del suplente Carlos Espi, un reciente fichaje de 25 millones de euros procedente del Levante, para lograr una victoria por 2-1 a domicilio ante el Espanyol en su estreno liguero. Jude Bellingham marcó su primer gol, con asistencia del talentoso mediapunta turco Arda Guler. Después de eso, firmó un cómodo 4-1 ante la Real Sociedad gracias a un hat-trick de Kylian Mbappe y un tanto de Vini Jr.

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El recién ascendido Málaga ha tenido un inicio complicado, con una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid y luego un empate 1-1 con el también ascendido Deportivo La Coruña. Fue un partido de otros tiempos en muchos sentidos, ya que ambos equipos descendieron de LaLiga en 2018 y por fin los dos han regresado a la máxima categoría del fútbol español.

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¿A quién han fichado el Real Madrid y el Málaga?

El Real Madrid ha fichado a varios nuevos jugadores defensivos, en particular Marc Cucurella, procedente del Chelsea, Ibrahima Konate, del Liverpool, y Denzel Dumfries, del Inter. Su fichaje estrella, sin embargo, es el extremo marfileño adolescente Yan Diomande, que se convierte en el último Galáctico del Madrid con un precio de 125 millones de euros. Bernardo Silva es otra astuta inversión para el centro del campo desde el Manchester City: el mediapunta portugués llega libre.

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Las limitaciones presupuestarias del Málaga le han restringido a cesiones y fichajes a coste cero. Ha rastreado las zonas bajas de LaLiga, incorporando a Jose Salinas desde el Espanyol, Carlos Dotor desde el Celta de Vigo y Juan Cruz desde el Leganés.

Estadísticas clave y noticias de lesiones

Posibles onces

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Noticias de los equipos y plantillas

Jose Mourinho no cuenta con un número significativo de jugadores del primer equipo para este encuentro. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch y Endrick figuran todos como lesionados, lo que deja exigida la profundidad defensiva y ofensiva del Madrid. No se ha confirmado ninguna alineación probable, y actualmente no hay suspensiones registradas en la plantilla. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido a medida que evolucione la situación.

El entrenador del Málaga, Juan Funes, también tiene problemas de lesiones que gestionar. Moussa Diarra, Fernando Calero y Diego Murillo están de baja para el viaje a Madrid. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante, y tampoco se ha confirmado un once probable a estas alturas.

Forma

El Real Madrid llega en un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-2 a domicilio ante el Espanyol en LaLiga, precedida por un triunfo por 0-3 sobre el Schalke 04 en un amistoso. El Madrid también venció al Deportivo de A Coruna por 0-1 y al Ferencvaros por 1-2 en pretemporada, mientras que el empate 2-2 ante la Fiorentina fue el único partido en el que dejó puntos en esos cinco encuentros.

El balance reciente del Málaga es bastante más irregular. El equipo de Juan Funes suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente en LaLiga fue una derrota por 2-0 ante el Atletico Madrid, y también cayó por 2-1 frente al AD Ceuta FC en un amistoso de pretemporada. Un empate 2-2 con el Fulham y otro 2-2 ante el Al Ittihad mostraron que el Málaga es capaz de competir, mientras que el 4-2 ante el Al-Arabi fue su única victoria en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en abril de 2018, cuando el Málaga recibió al Real Madrid en LaLiga y perdió por 1-2. En los últimos cinco encuentros registrados, todos ellos disputados en LaLiga, el Real Madrid tiene una clara ventaja con tres victorias por ninguna del Málaga y dos empates. El Madrid ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, frente a los cinco del Málaga, siendo el único resultado compartido un empate 1-1 en el campo del Málaga en febrero de 2016.

Clasificación

En la actual tabla de LaLiga, el Real Madrid es sexto, mientras que el Málaga ocupa la 19.ª posición tras la jornada inaugural.