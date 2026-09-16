Marseille vs Paris Saint-Germain: detalles del partido

Ligue 1 - Jornada 5 20 sept 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

El Olympique de Marseille y el Paris Saint-Germain comenzarán el 20 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

El poder ofensivo de Le Classique bajo las luces de Marsella

El Olympique de Marseille regresa a casa, al Stade Vélodrome, para recibir a su eterno rival, el Paris Saint-Germain, en la jornada 5 de la Ligue 1 2026/27. Tras encadenar derrotas consecutivas en liga, el Marseille aspira a aprovechar su hostil ambiente como local bajo las órdenes de Bruno Génésio para relanzar su temporada y lanzar una declaración de intenciones en Le Classique. Para el PSG de Luis Enrique, viajar al sur tras lograr victorias consecutivas en competiciones nacionales y europeas representa una oportunidad para ganar impulso y seguir escalando en la tabla.

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Derrota por la mínima de Les Phocéens en Rennes

El Olympique de Marseille afronta el domingo buscando un reajuste defensivo crucial tras caer 1-0 a domicilio ante el Stade Rennais en la jornada 4 (11 de septiembre). Después de una primera parte cerrada y sin goles, Adrien Thomasson marcó el tanto decisivo para el Rennes en el minuto 52. La derrota llega después de una sorprendente caída por 3-2 en casa ante el Paris FC en la jornada 3, lo que deja al equipo de Génésio con ganas de encontrar estabilidad defensiva y liberar todo el potencial de su delantera, formada por Amine Gouiri, Igor Paixão y Timothy Weah.

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Ferran Torres asegura la primera victoria liguera de Les Parisiens

El Paris Saint-Germain viaja al sur de Francia rebosante de confianza después de imponerse por 0-1 a domicilio al Stade Brestois 29 en la jornada 4 (13 de septiembre). El delantero Ferran Torres golpeó pronto, en el minuto cuatro, y dio al equipo de Luis Enrique su primera victoria en la Ligue 1 esta temporada. Ese triunfo doméstico se vio reforzado rápidamente por una dominante actuación entre semana, con un 6-1 ante el ŠK Slovan Bratislava en la Champions League, señal de que el ataque del PSG, con Ousmane Dembélé y Vitinha, está alcanzando su mejor nivel.

¿Puede la pasión del Marseille alterar el dinámico movimiento del PSG?

Le Classique es tradicionalmente una de las rivalidades más volátiles e intensas del fútbol francés. El Marseille confiará en el motor de su centro del campo, liderado por Pierre-Emile Højbjerg y Angel Gomes, para romper la construcción por dentro del PSG y lanzar transiciones rápidas. Mientras tanto, el PSG se apoyará en la fluidez de João Neves y Warren Zaïre-Emery para controlar el ritmo y explotar el espacio a la espalda de la línea defensiva del Marseille. Con mucho orgullo y el impulso del inicio de temporada en juego, el duelo del domingo promete un drama de alto voltaje desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Marseille no podrá contar con Tochukwu Nnadi, que figura como lesionado de cara al partido. No se han comunicado sanciones en el conjunto local, y se añadirán más novedades del equipo cuando se acerque el saque inicial.

El PSG no cuenta con Achraf Hakimi por lesión. Luis Enrique no tiene sanciones comunicadas con las que lidiar, aunque la imagen completa de la plantilla podría actualizarse antes de que empiece el partido.

Forma

El Marseille llega a este partido con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Rennes en la Ligue 1, y en esa misma racha también cayó por 3-2 ante el Paris FC. Un triunfo por 4-0 sobre el Strasbourg aporta la única nota positiva en esos cinco partidos. El Marseille marcó ocho goles y encajó siete durante esa secuencia.

Los últimos cinco partidos del PSG se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 0-1 en Ligue 1 en el campo del Brest, después de un triunfo por 6-1 en la Champions League frente al Slovan Bratislava. Una derrota en casa por 1-2 ante el Monaco fue el punto más bajo de esa racha. El PSG marcó trece goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 8 de febrero de 2026, cuando el PSG ganó 5-0 en casa en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos, el PSG tiene una clara ventaja, con tres victorias y un empate, mientras que la única victoria del Marseille llegó en septiembre de 2025, con un 1-0 en casa. El marcador global en esos cinco partidos es de 11-4 a favor del PSG.