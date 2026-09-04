Inter vs SSC Napoli: detalles del partido

Serie A - Jornada 3 5 sept 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter de Milán y SSC Napoli comenzarán el 5 de septiembre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 PM EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Dos pesos pesados italianos se enfrentan en Milán

El Inter de Milán regresa a casa para enfrentarse al SSC Napoli bajo los focos del San Siro en la jornada 3. Tras encadenar dos victorias para abrir su campaña doméstica, el Inter aspira a asegurar otro triunfo en casa y mantener su puesto en lo más alto de la tabla de la Serie A. Para el Napoli, el viaje al norte del sábado representa una oportunidad inmediata de reaccionar tras una sorprendente derrota en casa y lanzar un primer aviso ante otro aspirante al título.

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Las heroicidades de Çalhanoğlu en Cerdeña

El Inter de Milán llega al sábado impulsado por una gran inercia después de sacar adelante una victoria por 0-1 a domicilio ante el Cagliari en la jornada 2 (30 de agosto). El centrocampista Hakan Çalhanoğlu marcó el gol decisivo en el minuto 9, mientras que la unidad defensiva del Inter controló el juego para asegurar los tres puntos. Sumado a su victoria por 4-1 en la jornada inaugural ante el AC Monza, el Inter presume de un pleno de seis puntos con cinco goles a favor, mostrando una sólida organización defensiva y una definición clínica al inicio de la temporada.

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El Como sorprende en el Maradona

El SSC Napoli llega a la capital de Lombardía con la intención de corregir el rumbo tras una frustrante derrota por 2-1 ante el Como 1907 en el Stadio Diego Armando Maradona en la jornada 2 (30 de agosto). Rasmus Højlund empató para el Napoli en el minuto 30 tras el gol inicial de Martin Baturina, pero Anastasios Douvikas devolvió poco después la ventaja al Como. A pesar de dar entrada a Kevin De Bruyne y de apretar en busca del empate final, el Napoli se quedó con las manos vacías. Junto a su victoria por 2-0 en la jornada inaugural ante el Genoa, el Napoli suma tres puntos y necesitará mucha más solidez defensiva para frenar al Inter.

Partida táctica bajo el cielo de Milán

Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos gigantes italianos suelen producir duelos ajustados y muy tácticos, determinados por el control del centro del campo. El trío de centrocampistas del Inter, formado por Çalhanoğlu, Barella y Sučić, intentará marcar el ritmo en casa, mientras que el Napoli confía en la presencia física de Scott McTominay y Anguissa para romper líneas y activar las transiciones. Con diferencias mínimas entre ambos clubes en este arranque de campaña, el duelo del sábado promete una gran intensidad desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Inter de Milán: J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martinez

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara

Noticias de los equipos y plantillas

El Inter no tiene ninguna baja confirmada por lesión o sanción de cara a este partido. Chivu no ha nombrado un posible once inicial por ahora, y se esperan más actualizaciones sobre el equipo a medida que se acerque el saque inicial.

El Napoli viaja a Milán sin Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci y Pasquale Mazzocchi, todos ellos lesionados. Allegri no ha confirmado un once previsto, y la imagen completa de la plantilla disponible se aclarará en los próximos días.

Forma

El Inter llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un solo empate, un 1-1 en un amistoso de pretemporada contra el AC Milan. En la Serie A ha ganado sus dos partidos de liga: una victoria en casa por 4-1 ante el Monza en la jornada 1 y un triunfo por 0-1 en Cagliari en la jornada 2. En esos dos encuentros de liga, el Inter marcó cinco goles y no encajó ninguno.

El balance reciente del Napoli es más irregular. Ganó tres de sus últimos cinco partidos, pero empató uno y perdió otro. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Como en la Serie A, un resultado que llegó después de una victoria liguera por 0-2 en Genoa en la jornada 1. En pretemporada, el Napoli venció al Aris Thessaloniki por 6-2, pero solo pudo empatar 1-1 con el Celta Vigo. La derrota ante el Como fue su única derrota en la Serie A hasta ahora, pero llegó con errores defensivos y una actuación por debajo del nivel esperado de varios jugadores.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó 2-2 en el Giuseppe Meazza en la Serie A el 11 de enero de 2026. Antes de eso, el Napoli ganó 3-1 en casa al Inter en octubre de 2025. Los cinco enfrentamientos más recientes entre estos equipos en la Serie A han dejado dos empates, dos victorias del Napoli y una del Inter, con goles repartidos en los cinco partidos.