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Previa del Inter vs Napoli en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Inter Milán vs SSC Nápoles
Serie A
Inter Milán
SSC Nápoles

Previa completa del partido entre el Inter de Milán y el SSC Napoli en la Serie A. Analizamos los resultados de la jornada 2, la forma reciente y las claves de este choque del sábado por la tarde en San Siro.

Inter vs SSC Napoli: detalles del partido

crest
Serie A - Jornada 3
Giuseppe Meazza

Inter de Milán y SSC Napoli comenzarán el 5 de septiembre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 PM EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Dos pesos pesados italianos se enfrentan en Milán

El Inter de Milán regresa a casa para enfrentarse al SSC Napoli bajo los focos del San Siro en la jornada 3. Tras encadenar dos victorias para abrir su campaña doméstica, el Inter aspira a asegurar otro triunfo en casa y mantener su puesto en lo más alto de la tabla de la Serie A. Para el Napoli, el viaje al norte del sábado representa una oportunidad inmediata de reaccionar tras una sorprendente derrota en casa y lanzar un primer aviso ante otro aspirante al título.

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Las heroicidades de Çalhanoğlu en Cerdeña

El Inter de Milán llega al sábado impulsado por una gran inercia después de sacar adelante una victoria por 0-1 a domicilio ante el Cagliari en la jornada 2 (30 de agosto). El centrocampista Hakan Çalhanoğlu marcó el gol decisivo en el minuto 9, mientras que la unidad defensiva del Inter controló el juego para asegurar los tres puntos. Sumado a su victoria por 4-1 en la jornada inaugural ante el AC Monza, el Inter presume de un pleno de seis puntos con cinco goles a favor, mostrando una sólida organización defensiva y una definición clínica al inicio de la temporada.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

El Como sorprende en el Maradona

El SSC Napoli llega a la capital de Lombardía con la intención de corregir el rumbo tras una frustrante derrota por 2-1 ante el Como 1907 en el Stadio Diego Armando Maradona en la jornada 2 (30 de agosto). Rasmus Højlund empató para el Napoli en el minuto 30 tras el gol inicial de Martin Baturina, pero Anastasios Douvikas devolvió poco después la ventaja al Como. A pesar de dar entrada a Kevin De Bruyne y de apretar en busca del empate final, el Napoli se quedó con las manos vacías. Junto a su victoria por 2-0 en la jornada inaugural ante el Genoa, el Napoli suma tres puntos y necesitará mucha más solidez defensiva para frenar al Inter.

Partida táctica bajo el cielo de Milán

Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos gigantes italianos suelen producir duelos ajustados y muy tácticos, determinados por el control del centro del campo. El trío de centrocampistas del Inter, formado por Çalhanoğlu, Barella y Sučić, intentará marcar el ritmo en casa, mientras que el Napoli confía en la presencia física de Scott McTominay y Anguissa para romper líneas y activar las transiciones. Con diferencias mínimas entre ambos clubes en este arranque de campaña, el duelo del sábado promete una gran intensidad desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Inter de Milán: J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martinez

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara

Noticias de los equipos y plantillas

Inter Milán contra SSC Nápoles alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Formación
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-3-3
1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji28B. Pavard23N. Barella17A. Diouf20H. Calhanoglu32F. Dimarco7P. Zielinski10Lautaro Martínez94F. Esposito1A. Meret37L. Spinazzola22G. Di Lorenzo13A. Rrahmani16R. Marin99A. Zambo Anguissa68S. Lobotka11K. De Bruyne21M. Politano19R. Hoejlund27A. Santos
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

SSC Nápoles

Manager

  • C. Chivu
  • M. Allegri

El Inter no tiene ninguna baja confirmada por lesión o sanción de cara a este partido. Chivu no ha nombrado un posible once inicial por ahora, y se esperan más actualizaciones sobre el equipo a medida que se acerque el saque inicial.

El Napoli viaja a Milán sin Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci y Pasquale Mazzocchi, todos ellos lesionados. Allegri no ha confirmado un once previsto, y la imagen completa de la plantilla disponible se aclarará en los próximos días.

Forma

INT

INT - Formulario

MIL
D1-1
JUV
W1-2
BET
W1-0
MON
W4-1
CGL
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NAP

NAP - Formulario

OSA
W2-1
CEL
D1-1
ARI
W6-2
GEN
W0-2
COM
L1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Inter llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un solo empate, un 1-1 en un amistoso de pretemporada contra el AC Milan. En la Serie A ha ganado sus dos partidos de liga: una victoria en casa por 4-1 ante el Monza en la jornada 1 y un triunfo por 0-1 en Cagliari en la jornada 2. En esos dos encuentros de liga, el Inter marcó cinco goles y no encajó ninguno.

El balance reciente del Napoli es más irregular. Ganó tres de sus últimos cinco partidos, pero empató uno y perdió otro. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Como en la Serie A, un resultado que llegó después de una victoria liguera por 0-2 en Genoa en la jornada 1. En pretemporada, el Napoli venció al Aris Thessaloniki por 6-2, pero solo pudo empatar 1-1 con el Celta Vigo. La derrota ante el Como fue su única derrota en la Serie A hasta ahora, pero llegó con errores defensivos y una actuación por debajo del nivel esperado de varios jugadores.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Inter MilánEmpateSSC Nápoles
0
4
1
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó 2-2 en el Giuseppe Meazza en la Serie A el 11 de enero de 2026. Antes de eso, el Napoli ganó 3-1 en casa al Inter en octubre de 2025. Los cinco enfrentamientos más recientes entre estos equipos en la Serie A han dejado dos empates, dos victorias del Napoli y una del Inter, con goles repartidos en los cinco partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
220080+86
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
220051+46
W
W
3
AC MilánAC MilánMIL
220041+36
W
W
4
JuventusJuventusJUV
220030+36
W
W
5
AtalantaAtalantaATA
220031+26
W
W
6
LazioLazioLAZ
220020+26
W
W
7
UdineseUdineseUDI
211043+14
W
D
8
ComoComoCOM
211032+14
W
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
W
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
210132+13
L
W
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
W
L
12
CagliariCagliariCGL
21011103
L
W
13
LecceLecceLEC
210124-23
L
W
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
L
L
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
L
L
16
GénovaGénovaGEN
200203-30
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
L
L
18
MonzaMonzaMON
200237-40
L
L
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
L
L
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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