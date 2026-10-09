Previa del Inter de Milán vs Parma en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Inter vs Parma Calcio 1913: detalles del partido

Serie A - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter de Milán y Parma Calcio 1913 arrancarán el 10 de octubre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 PM EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

El Inter recibe a un Parma en reconstrucción

El Inter de Milán regresa a casa, al icónico estadio San Siro, para enfrentarse al Parma Calcio 1913 en la jornada 6 de la Serie A 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el equipo de Cristian Chivu busca dar continuidad a su sólido arranque en la temporada doméstica y sumar los tres puntos ante su afición. Para el Parma, el viaje a la capital de Lombardía tras un cambio de entrenador supone un desafío de enorme exigencia mientras intenta aprovechar el impulso conseguido justo antes del parón.

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La imagen del Inter antes del parón: Martínez lidera la remontada en Roma

El Inter de Milán llega al duelo del sábado invicto en sus últimos cuatro partidos de Serie A. En su último encuentro antes de la ventana internacional, el 19 de septiembre, el Inter remontó una desventaja de dos goles para rescatar un dramático empate 2-2 ante la AS Roma en el Stadio Olimpico. El capitán Lautaro Martínez firmó un doblete clave en la segunda parte (46', 79') para sumar un punto, añadiéndolo a las anteriores victorias ligueras del Inter frente al AC Monza (4-1), Cagliari (1-0) y Udinese (5-3).

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Reajuste táctico del Parma: Triunfo agónico antes del cambio de entrenador

El Parma viaja a Milán buscando estabilizar su campaña tras lograr una trabajada victoria en casa por 2-1 sobre el Genoa el 20 de septiembre. David Romero (38') y el suplente Pontus Almqvist (80') vieron puerta en el estadio Ennio Tardini para darle al Parma su primer triunfo liguero del ciclo. Después de un complicado inicio de temporada, el Parma puso fin a su etapa con el entrenador Carlos Cuesta a finales de septiembre, por lo que el choque del sábado en San Siro supone una gran prueba de estructura y concentración para la plantilla.

Duelo en San Siro: La construcción dominante se mide a la amenaza al contraataque

Cuando estos dos equipos se enfrentaron en San Siro en mayo de 2026, los goles en la segunda parte de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan dieron al Inter una cómoda victoria por 2-0. El Inter confiará en la distribución dinámica por dentro de Nicolò Barella y Piotr Zieliński, junto al juego por fuera de Federico Dimarco, para desarmar la línea defensiva del Parma. Mientras tanto, el Parma se apoyará en el liderazgo defensivo de Enrico Del Prato y en las transiciones rápidas de David Romero y Pontus Almqvist para poner a prueba al Inter al contragolpe. Con puntos importantes en juego en la jornada 6, el choque del sábado promete una atractiva jornada de Serie A.

Posibles onces iniciales

Inter de Milán: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Parma: Corvi; Delprato, Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabe, Keita, Sierro, Valeri; Lontani, Romero

Noticias de los equipos y plantillas

El Inter llega a este partido con una lista notable de lesionados. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones y Federico Dimarco están de baja, lo que obliga a Chivu a reorganizar varias posiciones. En particular, las ausencias de Calhanoglu y Dimarco pondrán a prueba la profundidad de la plantilla en la medular y en el carril izquierdo. Se esperan más actualizaciones sobre la disponibilidad más cerca del inicio del partido.

El Parma también tiene varias bajas. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe y Dominik Drobnic figuran como lesionados, lo que limita aún más las opciones de Gilardino antes de un complicado compromiso a domicilio.

Forma

El Inter ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue una victoria amistosa por 2-0 sobre el Lumezzane, y llega a este encuentro tras haber marcado 13 goles en esos cinco partidos, aunque también ha encajado ocho. Ese balance incluye un triunfo por 5-3 sobre el Udinese y una victoria por 3-2 ante el Napoli, aunque la derrota por 2-1 frente al Real Madrid en la Champions League y el empate 2-2 en Roma demuestran que todavía hay vulnerabilidades defensivas por corregir.

El Parma solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, al imponerse por 2-1 al Genoa en su encuentro liguero más reciente. Cayó por 2-0 ante la Juventus y también fue eliminado por 2-0 por la Cremonese en la Coppa Italia durante esa racha, algo que ha hecho poco por reforzar la confianza antes de este viaje a Milán.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en mayo de 2026, cuando el Inter ganó 2-0 en el Giuseppe Meazza en un partido de Serie A. En los últimos cinco duelos, el Inter ha dominado con claridad, con cuatro victorias, un empate y ningún triunfo del Parma. El Inter ha mantenido especialmente su superioridad en casa, y el Parma aún no ha logrado puntuar en sus visitas recientes a Milán.