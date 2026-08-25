Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 09:00 Stamford Bridge

El Chelsea vs Brighton comienza el 30 de agosto de 2026 a las 09:00 EST y 14:00 GMT.

Previa del Chelsea vs Brighton y contexto del partido

El Brighton arrancó su campaña de la mejor manera posible, goleando por 4-0 al Aston Villa con todos los goles llegando antes de que se hubieran disputado 31 minutos de partido, incluido un doblete relámpago de Jack Hinshelwood. El Brighton también debería llegar bien descansado, después de pasearse durante toda la segunda parte ante los 10 hombres del Villa. El Chelsea ganó un thriller de cinco goles en un derbi del oeste de Londres contra el Fulham con goles de Joao Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer. Palmer asistió a Joao Pedro en el primer minuto.

Getty Images

¿A quiénes han fichado Chelsea y Brighton?

Los veranos del Chelsea nunca son aburridos en estos tiempos. Xabi Alonso, excompañero de Arbeloa, es el nuevo hombre al mando en Stamford Bridge, y ha gastado mucho dinero, incluido un récord británico de 117 millones de libras por Morgan Rogers, procedente del Aston Villa. El nuevo Chelsea de Alonso ha desembolsado hasta ahora la asombrosa cifra de 333 millones de libras en jugadores en este mercado de fichajes. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda y Marco Palestra son algunos de los flamantes y caros nuevos refuerzos. Los veteranos de la Premier League Danny Welbeck y Jordan Henderson también llegan para aportar una enorme experiencia.

Getty Images

El Brighton ha invertido mucho dinero en varios jugadores nuevos. Ha incorporado a tres centrales destacados, concretamente Pascal Struijk, procedente del Leeds por 20 millones de libras, Luka Vuskovic, procedente del Tottenham por 46 millones de libras, y al austriaco Michael Svoboda, procedente del Venezia. Además, al más puro estilo Brighton, ha descubierto unas cuantas joyas más desconocidas como el extremo nigeriano de 19 años Zadok Yohanna, procedente del AIK por 24 millones de libras, el extremo portugués Rodrigo Rego, procedente del Benfica, y su compatriota, el lateral derecho Costinha, procedente del Olympiacos. El favorito de la afición Pascal Gross también regresa al club tras dos años en el Borussia Dortmund. El delantero canadiense Promise David también llega cedido.

getty

Datos clave y noticias de lesiones

El Brighton ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos y ha marcado exactamente tres goles en cada uno de los tres últimos cara a cara.

Jordan Henderson es baja para el Chelsea, mientras que el Brighton no podrá contar con Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh y Evan Ferguson. Carlos Baleba está a punto de cerrar su traspaso al Manchester United.

Getty Images

Posibles alineaciones

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Noticias de los equipos y plantillas

Xabi Alonso, técnico del Chelsea, no podrá contar con Emanuel Emegha ni Jordan Henderson por lesión de cara a este partido. No hay sancionados en el equipo local. Aún no se ha facilitado un once proyectado confirmado, y se añadirán más actualizaciones a medida que se acerque el inicio.

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, afronta una lista de ausencias más larga, con Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba y Evan Ferguson, todos descartados por lesión. La ausencia de Baleba es ya habitual tras su movimiento veraniego al Manchester United. Actualmente no hay sancionados en el equipo visitante, y la alineación prevista se confirmará más cerca del partido.

Forma

Los últimos cinco partidos del Chelsea fueron todos amistosos de pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 3-1 sobre la Real Sociedad el 15 de agosto, tras una victoria por 3-0 sobre el AC Milan cuatro días antes. También empató 3-3 con Johor Darul Ta'zim y sufrió derrotas contra la Juventus (0-1) y el Tottenham Hotspur (1-2). El Chelsea marcó diez goles en esos cinco partidos y encajó siete.

El Brighton llega en una forma considerablemente mejor. El equipo de Hurzeler ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y solo se dejó puntos en un empate 0-0 contra el Tromso en la Conference League el 20 de agosto. Su resultado más reciente antes de eso fue la demolición por 4-0 del Aston Villa en la jornada inaugural de la Premier League. Antes, en pretemporada, venció al Bologna por 1-0 y a la Roma por 3-0, y superó al Strasbourg por 4-3. El Brighton marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó tres.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 21 de abril de 2026, cuando el Brighton derrotó al Chelsea por 3-0 en el Amex Stadium en la Premier League. La última victoria del Chelsea en este duelo se remonta a septiembre de 2024, un triunfo en casa por 4-2 en Stamford Bridge. En los últimos cinco enfrentamientos, el Brighton tiene ventaja con tres victorias por una del Chelsea, además de una victoria del Chelsea, con el partido de septiembre de 2025 terminado 3-1 a favor del Brighton en Stamford Bridge.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Brighton ocupa el liderato tras la jornada inaugural, mientras que el Chelsea es 11.º antes de este partido.