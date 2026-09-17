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Premier League
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Previa del Bournemouth vs Liverpool de la Premier League

Premier League
Bournemouth
Liverpool
D. Szoboszlai
Rayan

Previa completa del Bournemouth vs Liverpool en la Premier League. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, estado de forma y más.

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Premier League - Jornada 5
Vitality Stadium

El Bournemouth vs Liverpool comienza el 20 de septiembre de 2026 a las 08:00 EST y 12:00 GMT.

Bournemouth vs Liverpool: previa de la Premier League

Andoni Iraola lleva al Liverpool a la costa sur para enfrentarse a su exclub, el Bournemouth, el domingo.

Los Cherries no están sabiendo convertir

Bajo el mando del nuevo técnico Marco Rose, el Bournemouth se ha adelantado en los cuatro partidos de la Premier League de esta temporada, pero no ha logrado ganar ninguno. Ha empatado sus últimos tres, ante Brentford, Newcastle y Everton. Marcus Tavernier suma tres de sus seis goles hasta el momento, mientras que el delantero Evanilson ocupa la segunda posición en la Premier League en grandes ocasiones creadas. Aunque el extremo brasileño de 20 años Rayan todavía no lleva ni goles ni asistencias esta temporada, sus actuaciones lo señalan como uno de los talentos más emocionantes del fútbol mundial.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Liverpool está empezando mal los partidos

Liverpool ha empatado tres de sus cuatro encuentros esta temporada, rescatando puntos ante Newcastle y Nottingham Forest después de ir dos veces por detrás en ambos partidos. Su único triunfo en la liga hasta ahora fue un 2-0 en Ipswich, y en su último encuentro empató 0-0 en Anfield ante Fulham. En casa, ha ganado recientemente partidos de la Champions League contra Atletico Madrid y frente a Spurs en la EFL Cup. Sin embargo, no guardará buenos recuerdos de su última visita a Bournemouth.

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLGetty Images

Estadísticas clave y noticias de lesiones

  • Los últimos 10 enfrentamientos entre estos equipos han dejado 40 goles.
  • El Bournemouth ganó el duelo correspondiente de la temporada pasada por 3-2.

Posibles onces

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Noticias de los equipos y plantillas

Bournemouth contra Liverpool alineaciones probables

Manager

  • M. Rose

El entrenador del Bournemouth, Marco Rose, no podrá contar con varios jugadores para este partido. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic y Tyler Adams figuran todos como lesionados, lo que deja a Rose con una plantilla mermada entre la que elegir. Actualmente no hay sanciones registradas para el equipo local.

Liverpool también llega al partido con preocupaciones por lesiones. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa y Vitezslav Jaros están todos de baja en la plantilla de Andoni Iraola. No hay sanciones para el equipo visitante y se añadirán actualizaciones sobre las alineaciones probables más cerca del inicio del partido.

Forma

BOU

BOU - Formulario

MCI
L2-1
EVE
D1-1
NEW
D2-2
LIN
W4-0
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LIV

LIV - Formulario

NFO
D2-2
IPS
W0-2
ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Bournemouth ha registrado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 ante Brentford en la Premier League, y también empató 2-2 con Newcastle United anteriormente en la campaña. Los Cherries derrotaron 4-0 al Lincoln City en la Carabao Cup durante esta racha, lo que supone su única victoria. En estos cinco partidos, el Bournemouth ha marcado ocho goles y ha encajado siete, con su incapacidad para mantener las ventajas como un tema recurrente.

Liverpool ha sumado dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con Fulham en la Premier League. Antes de eso, Liverpool venció 2-1 a Atletico Madrid en la Champions League y ganó 2-0 en casa de Ipswich Town en la liga. Liverpool ha marcado seis goles y ha encajado cuatro en esta racha de cinco partidos, aunque sus dos últimos encuentros han producido solo dos goles en total.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

BournemouthEmpateLiverpool
1
0
4
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
F
5Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026, cuando el Bournemouth derrotó 3-2 al Liverpool en el Vitality Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, Liverpool ha ganado tres veces, mientras que el Bournemouth ha logrado una victoria y otro partido también cayó del lado de Liverpool en Anfield con un 4-2 en agosto de 2025. Liverpool ha marcado 13 goles en estos cinco enfrentamientos, mientras que el Bournemouth ha marcado siete.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la actual clasificación de la Premier League, el AFC Bournemouth ocupa la 15.ª posición, mientras que Liverpool es séptimo.

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