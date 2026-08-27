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Primera División
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Previa de LaLiga del Real Madrid vs. Málaga

Primera División
Real Madrid
Málaga
J. Bellingham
J. Mourinho
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Y. Diomande

Previa completa del partido entre Real Madrid y Málaga en la temporada 2026-27 de LaLiga. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

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Primera División - Jornada 3
Estadio Bernabeu

El Real Madrid vs Málaga comienza el 30 de agosto de 2026 a las 11:00 EST y a las 16:00 GMT.

Contexto del partido Real Madrid vs Málaga

El Madrid, bajo la tutela de Jose Mourinho por segunda vez, necesitó un gol en el minuto 90 del suplente Carlos Espi, una reciente incorporación de 22 millones procedente del Levante, para lograr una victoria por 2-1 a domicilio ante el Espanyol en su estreno liguero. Jude Bellingham marcó el primer gol de su equipo, con asistencia del talentoso mediapunta turco Arda Guler. Después firmó una cómoda victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad gracias a un hat-trick de Kylian Mbappe y un gol de Vini Jr.

EspiGetty Images

El Málaga, recién ascendido, ha tenido un inicio complicado, con una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid y luego un empate 1-1 con otro equipo ascendido como el Deportivo La Coruña. Fue un partido que remitió al pasado en muchos sentidos, ya que ambos equipos descendieron de LaLiga en 2018 y por fin los dos han regresado a la máxima categoría del fútbol español.

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

¿A quiénes han fichado el Real Madrid y el Málaga?

El Real Madrid ha incorporado a varios nuevos jugadores defensivos, especialmente Marc Cucurella, procedente del Chelsea, Ibrahima Konate, llegado desde el Liverpool, y Denzel Dumfries, del Inter. Su fichaje más destacado, sin embargo, es el extremo marfileño adolescente Yan Diomande, que se convierte en el último galáctico del Madrid con un precio de 125 millones de euros. Bernardo Silva es otra inteligente inversión para el centro del campo desde el Manchester City; el mediapunta portugués llega como agente libre.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Las limitaciones presupuestarias del Málaga le han obligado a centrarse en cesiones y fichajes a coste cero. Ha rastreado las zonas bajas de LaLiga, incorporando a Jose Salinas desde el Espanyol, Carlos Dotor desde el Celta de Vigo y Juan Cruz desde el Leganés.

Posibles alineaciones

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Noticias de los equipos y plantillas

Real Madrid contra Málaga alineaciones probables

Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Málaga crest
Málaga
MAL
Málaga crest
Málaga
MAL

Manager

  • J. Mourinho

Jose Mourinho no podrá contar con un número importante de jugadores del primer equipo para este encuentro. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch y Endrick figuran todos como lesionados, lo que deja exigida la profundidad defensiva y ofensiva del Madrid. No se ha confirmado ninguna probable alineación titular y actualmente no consta ninguna suspensión en la plantilla. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido a medida que evolucione la situación.

El entrenador del Málaga, Juan Funes, también tiene problemas de lesiones que gestionar. Moussa Diarra, Fernando Calero y Diego Murillo están de baja para el viaje a Madrid. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante y no se ha confirmado ninguna probable alineación a estas alturas.

Forma

RMA

RMA - Formulario

FTC
W1-2
COR
W0-1
S04
W0-3
ESP
W1-2
RSO
W4-1
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MAL

MAL - Formulario

ALA
W4-2
CAC
L2-1
FUL
D2-2
ATM
L2-0
COR
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Madrid llega en un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue un triunfo por 1-2 a domicilio ante el Espanyol en LaLiga, precedido por una victoria por 0-3 sobre el Schalke 04 en un amistoso. El Madrid también venció al Deportivo de A Coruna por 0-1 y al Ferencvaros por 1-2 en pretemporada, mientras que el empate 2-2 contra la Fiorentina fue el único partido en el que se dejó puntos en esos cinco encuentros.

El balance reciente del Málaga es bastante más irregular. El equipo de Juan Funes suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente en LaLiga fue una derrota por 2-0 ante el Atletico Madrid, y también cayó por 2-1 frente al AD Ceuta FC en un amistoso de pretemporada. Un empate 2-2 con el Fulham y otro 2-2 contra el Al Ittihad demostraron que el Málaga es capaz de competir, mientras que una victoria por 4-2 sobre el Al-Arabi fue su único triunfo en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Real MadridEmpateMálaga
4
1
0
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Málaga badge
Málaga
MAL
2
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
10Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en abril de 2018, cuando el Málaga recibió al Real Madrid en LaLiga y perdió por 1-2. En los últimos cinco duelos registrados, todos disputados en LaLiga, el Real Madrid tiene una clara ventaja con tres victorias por ninguna del Málaga, además de dos empates. El Madrid ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, frente a los cinco del Málaga, y el único resultado compartido fue un empate 1-1 en el campo del Málaga en febrero de 2016.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
2
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
4
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
6
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
7
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de LaLiga, el Real Madrid es sexto, mientras que el Málaga ocupa la 19.ª posición tras la jornada inaugural.

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